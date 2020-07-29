WT: партнёры поневоле — Америка не смогла отказаться от турецких деталей для F-35

США официально исключили «заклятого друга» Турцию из программы F-35 более года назад, однако Анкара до сих пор в ней остаётся, пишет The Washington Post. Как выяснилось, Вашингтону оказалось не так-то просто прекратить сотрудничество с турецкой стороной по этому вопросу.
Соединённым Штатам оказалось не так-то просто разорвать с «заклятым другом» Турцией отношения по программе истребителей F-35, пишет The Washington Times.
Предполагалось, что эта ситуация станет показательным примером по возвращению неуступчивого союзника в строй. Но вывести Анкару из программы F-35 стоимостью $1,6 трлн Пентагону оказалось гораздо сложнее, чем ожидалось. В результате возник вопрос: а действительно ли Вашингтон может довести эти угрозы до конца?
Более чем год назад администрация Трампа из-за растущих военных связей Анкары с Москвой официально исключила Турцию, своего ключевого союзника по НАТО, из программы по созданию истребителей XXI века. Однако, несмотря на это, турецкие компании до сих пор остаются встроенными в американскую цепочку поставок. И пока нет никаких чётких временных рамок по выходу Турции из этой схемы.
Ранее сообщалось, что участие Анкары в этой программе завершится уже к марту этого года. Однако теперь руководство военной отрасли США заявляет, что, скорее всего, сотрудничество с турецкой стороной по этому вопросу продлится ещё как минимум год.
Официальные лица Lockheed Martin, главного производителя F-35, заявили на прошлой неделе изданию The Washington Times, что компания «продолжает дистанцироваться» от турецких производителей. Между тем они не уточнили, когда произойдёт окончательный разрыв с Анкарой.
Как напоминает издание, США и ряд других стран НАТО безуспешно протестовали против планов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приобрести российские комплексы С-400, предупреждая, что это может представлять угрозу для систем безопасности альянса.
Анкара, в свою очередь, заявила, что обратилась к Москве только после того, как ей запретили покупать американский аналог этого вооружения.
Неспособность разорвать связи с Турцией стала очередной неудачей для широко известной программы F-35, которая страдает от перерасхода средств и прочих проблем. Причём на Капитолийском холме также растёт недовольство сложившейся вокруг неё ситуацией.
Так, на прошлой неделе американские законодатели заявили о том, что миллионы долларов из средств налогоплательщиков были потеряны из-за плохо написанных контрактов и из-за отсутствия надлежащего контроля, пишет The Washington Times.
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