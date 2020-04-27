National Interest: некоторым вариантам истребителя F-35 вредно летать на сверхзвуковых скоростях

Американские истребители F-35 продолжают страдать от серьёзных недостатков конструкции, пишет обозреватель The National Interest Дэвид Экс со ссылкой на серию публикаций Defense News. Причём, по имеющейся информации, некоторые из этих изъянов, возможно, нельзя устранить.

Ещё летом прошлого года Defense News сообщило о 13 серьёзных проблемах с этими малозаметными истребителями, которые уже стоят на вооружении не только Америки, но и её союзников, и продолжают осуществлять боевые вылеты на Ближнем Востоке.

Тогда у истребителей F-35, среди прочего, были выявлены следующие изъяны: на модификациях F-35B и F-35C во время сверхзвуковых полётов возникали повреждения конструкции, вдобавок у этих же моделей наблюдалась потеря контроля в ходе сложных манёвров. Кроме того, более старые версии F-35B были склонны создавать слишком малую тягу для безопасной посадки, а на некоторых F-35A происходили необъяснимые перепады давления в кабине пилота. Также у истребителей оказалась неустойчивая гидравлическая система.

Министерство обороны США оперативно исправило пять недостатков, в том числе дезориентирующее зелёное сияние в шлемах пилотов. Частично были решены ещё пять проблем.

Так и не удалось устранить лишь три дефекта: среди них — проблема с гидравлической системой и повреждения от сверхзвуковых полётов. Последний недостаток потенциально может оказаться самой серьёзной долгосрочной проблемой для F-35, поскольку эти повреждения способны вывести из строя антенны самолёта, а также разрушить радиопоглощающее покрытие, обеспечивающее малозаметность истребителя.

Для исправления этого недостатка может потребоваться серьёзное изменение конструкции, поэтому американское правительство просто сдалось. Так, ВМС США, по сути, сказали своим пилотам не летать очень долго на сверхзвуковых скоростях.

Однако, как отмечает издание, проблема заключается в том, что сверхзвуковой рывок может сыграть решающую роль в воздушном бою. Ведь, в отличие от F-35B и F-35C, у вражеских истребителей, таких как российский Су-35 и китайский J-20, по-видимому, нет похожих сверхзвуковых ограничений, подытоживает обозреватель The National Interest Дэвид Экс.