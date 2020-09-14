Radio-Canada: американские генералы опасаются, что США плохо готовы к угрозам XXI века

В руководстве Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) убеждены, что имеющиеся системы обнаружения морально устарели и не способны эффективно противодействовать угрозам, исходящим сегодня от России и Китая, пишет Radio-Canada. Впрочем, по данным канала, в NORAD всё же нашли способ укрепить обороноспобность континента, не перестраивая всю структуру обороны — им стала самообучающаяся система SHIELD, способная обрабатывать данные с имеющихся средств обнаружения, применяя весь потенциал современных информационных технологий.

Заместитель начальника главного оперативного управления Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), бригадный генерал Питер Феслер предупредил, что северо-американская континентальная система обороны не обладает достаточным оснащением для отражения «угроз XXI века», сообщает Ici Radio-Canada Télé. Как пишет сайт канала, такое мнение Феслер высказал на презентанции новой самообучающейся оборонной системы SHIELD, способной «извлекать новые данные из существующих технологий».

По данным Radio-Canada, в материале, опубликованном в пятницу Канадским институтом американского аналитического Центра имени Вудро Вильсона, Феслер совместно с соавтором, экс-главой NORAD Терренсом О’Шонесси указывали, что одной из главных угроз для Северной Америки является так называемая «горизонтальная эскалация» — тактика, разработанная для нейтрализации северо-американских вооружённых сил ещё до того, как они смогут провести мобилизацию. Как поясняли генералы, чтобы не вступать в «незаконный конфликт» с американскими войсками за рубежом и не провоцировать ядерный удар со стороны США, противники — например, Россия и Китай — ведут активную разработку обычных вооружений большой дальности, предназначенных для уничтожения важнейших для американской экономики объектов инфраструктуры вроде портов и аэродромов и предотвращения мобилизации войск.

Москва в этой связи с некоторых пор регулярно организует для своих бомбардировщиков Ту и «малозаметных» ракетных подводных крейсеров стратегического назначения учения, включающие симуляцию ударов по США и Канаде в зонах, которые не покрываются радиолокационными станциями НОРАД, писали Феслер и О’Шонесси. По мнению американских генералов, эти учения явно не являются предупредительным сигналом, поскольку организуются скрытно.

Как поясняли генералы, в рамках подобной стратегии противники США и Канады надеются воспользоваться «пробелами», имеющимися на стыках зон ответственности различных компонентов системы обнаружения NORAD. Как напоминает обозреватель Radio-Canada, данная система состоит из РЛС дальнего обнаружения, «прочёсывающей» небо в поисках вражеских самолётов, системы противоракетной обороны Северного командования ВС США, а также сети радаров для обнаружения боевых кораблей и подлодок. По мнению Феслера и О’Шонесси, каждый из этих элементов задумывался для отражения конкретной угрозы, а потому они не очень хорошо связаны между собой — к примеру, система, которую использует NORAD для обнаружения китайских или российских ракет, функционирует независимо от аналогичной системы Северного командования ВС США, предназначенной для отражения северокорейского баллистического оружия.

На форуме, организованном в эту же пятницу Центром имени Вудро Вильсона, генерал Феслер также заявил, что разработанная в США система SHIELD, которая основывается на высоких технологиях, но при этом относительно дешева в развёртывании, позволяет анализировать данные, получаемые уже существующими системами обнаружение, и экстраполировать их, получая «общую картину». Кроме того, SHIELD, испытания которой уже ведутся в NORAD, может получать и обрабатывать больше данных от имеющихся датчиков, чем системы, занимавшиеся этим изначально, поскольку последние были разработаны ещё в восьмидесятые годы прошлого века, добавил генерал.

Как писали в своей статье Феслер и О’Шонесси, анализируя полученные данные, SHIELD может находить закономерности и строить модели, которые не под силу уловить человеку, помогая таким образом командованию определять суть возможных планов действий противника до того, как они будут претворены в жизнь. Это позволяет оценить риски, разработать адекватный ответ, а также спланировать сразу несколько вариантов последующих действий, получая преимущество над оппонентом в плане принятия решений, разъясняет обозреватель Radio-Canada.

По данным канала, генерал Феслер подчёркивал, что система SHIELD не может принимать решения о применении военных средств самостоятельно — он лишь обрабатывает и интерпретирует имеющиеся данные, дабы решения, пользуясь более полной информационной картиной, принимали уже командиры. По мысли генерала, одно из главных преимуществ SHIELD заключается в том, что она использует уже имеющееся оборудование, а значит сможет помогать военным стратегам, не внося разлад в уже сложившуюся систему средств обнаружения.

Как заявила, комментируя статью Феслера и O’Шонесси, профессор политологии Университета Манитобы Андреа Харрон, генералы, очевидно, выступают за то, чтобы NORAD заняло более «агрессивную» позицию. Вместе с тем, как отметила Харрон, если основные задачи командования будут изменены, Канада и США вряд ли окажутся «на одной волне» — по мнению эксперта, Оттава рассматривает NORAD именно как оборонную структуру, тогда как американские генералы по сути предлагают при необходимости трансформировать его в наступательное средство, пересказывает её слова Radio-Canada.

Впрочем, сам генерал Феслер так не считает, отмечается в материале канала. «Мы не предлагаем начинать наступательные операции против, скажем, бомбардировщика, размещённого на аэродроме в России или Китае, — цитирует его Radio-Canada. — Речь идёт о том, чтобы перехватывать такие бомбардировщики на подлёте к Северной Америке до того, как они запустят крылатые ракеты».

Как отметил Феслер, потенциал системы SHIELD в этом отношении уже показала аналогичная экспериментальная система Pathfinder, которая также использует мощь современных информационных технологий для извлечения ранее не доступных данных, используя уже развёрнутые средства обнаружения — так, в ходе недавней демонстрации Pathfinder, подключившись к РЛС Федерального управления гражданской авиации США, быстро показала, что способна обнаруживать небольшие беспилотные аппараты, что ранее было невозможно. «В настоящий момент процесс в самом разгаре, — приводит слова генерала Radio-Canada. — Мы уже внедряем подобные элементы в ту систему командования и управления, с которой NORAD работает на данный момент. Это уже позволяет нам расширять знания в этой области и оценивать возможные пути развития».