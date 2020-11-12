Das Erste: министр обороны Германии отметила 65 лет бундесвера призывом к вооружению войск

22:44
Черчесов раскрыл, чего не хватило сборной России в матче с Молдавией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о матче с Молдавией в Кишинёве.
22:43
Дивеев он ничьей с Молдавией: нужно было реализовать свои моменты
Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев прокомментировал ничейный исход контрольного матча с национальной командой Молдавии.
22:32
У главы Минфина Албании выявили коронавирус
Министр финансов и экономики Албании Анила Денай заболела коронавирусной инфекцией COVID-19.
22:31
ЦСКА одержал третью подряд победу в Евролиге, обыграв «Басконию»
Московский ЦСКА одержал победу над испанской «Басконией» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
22:28
В Подмосковье рассказали о ходе программы переселения из ветхого жилья
К концу года ключи от новых квартир получат около 3 тыс. человек, живущих в ветхих домах Подмосковья, рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
22:26
Врач рассказала, как укрепить иммунитет и поднять настроение зимой
Терапевт Лариса Алексеева рассказала, как укрепить иммунитет и поднять настроение в период нехватки солнечного света.
22:25
Черчесов жёстко ответил Губерниеву на вопрос об отсутствии Сафонова в основе сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов резко ответил ведущему телеканала «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву на вопрос о причинах отсутствия вратаря Матвея Сафонова в стартовом составе команды в матче с Молдавией.
22:23
СКА разгромил «Витязь» в матче КХЛ с разницей в семь шайб
Петербургский СКА одержал разгромную победу над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:22
Черчесов не считает, что игроки сборной России не смогли настроиться на матч с Молдавией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал исход матча с Молдавией в Кишинёве.
22:17
ЦСКА победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:14
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
За прошедшие сутки 166 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
22:11
Джикия высказался о безвыигрышной серии сборной России
Капитан сборной России Георгий Джикия прокомментировал исход матча с Молдавией в Кишинёве.
22:03
Глава ПАСЕ посетит Москву с рабочим визитом
Глава ПАСЕ Рик Демс посетит Москву с рабочим визитом 16—17 ноября.
21:56
Испания выдала России обвиняемого в хищении более 4,7 млрд рублей
Испания выдала России финансиста Алексея Елисеева, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 4,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
21:55
В Ленинградской области предупредили о тумане и гололедице
Синоптики прогнозируют, что на территорию Ленинградской области в ночь на пятницу, 13 ноября, опустится туман, на дорогах ожидается гололедица.
21:55
Северная Македония обыграла Грузию и впервые в истории вышла на Евро
Сборная Северной Македонии одержала победу над национальной командой Грузии в матче плей-офф квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
21:54
Отец убитой в Крыму девочки приговорён к исправительным работам
Ленинский районный суд Крыма признал виновным мужчину, дочь которого убил его знакомый. Его приговорили к исправительным работам.
21:52
Заслуженный учитель прокомментировал отмену ноябрьских каникул в школах Москвы
Заслуженный учитель России и директор школы №109 Евгений Ямбург высказал мнение по поводу отмены ноябрьских каникул в школах Москвы.
21:51
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
21:50
Сборные России и Молдавии сыграли вничью в контрольном матче
Сборные России и Молдавии по футболу сыграли вничью в контрольном матче.
21:46
В Москве открылся IV Международный фестиваль театральных школ БРИКС
В четверг, 12 ноября, в Москве начал работу IV Международный фестиваль театральных школ БРИКС, посвящённый борьбе с насилием и военной агрессией.
21:39
СК возбудил уголовное дело после прорыва теплотрассы в Подмосковье
Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва теплотрассы в подмосковном Дзержинском, где четверо детей получили ожоги. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области.
21:32
Кудерметова обыграла Рус и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Линце
Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над нидерландкой Аранчей Рус в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
21:29
ЕК назвала вакцинацию от COVID-19 условием экономического процветания
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что условием экономического процветания мира является общая вакцинация и иммунизация населения против коронавируса.
21:27
Овечкин о сравнениях с Джорданом: где Майкл, а где я
Российский форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о документальном сериале The Last Dance о легендарном баскетболисте Майкле Джордане и рассказал, как относится к сравнениям с ним.
21:18
Врач рассказал об активной фазе распространения коронавируса
Наиболее активную фазу распространения коронавируса человек проходит за двое суток до появления первых симптомов. Об этом заявил доктор Евгений Комаровский.
21:11
За сутки в Турции выявили более 2800 случаев коронавируса
В Турции за сутки выявили 2841 новый случай заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
21:06
Сборная России разгромила Швейцарию в матче отбора на женский Евробаскет-2021
Женская сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2021 года.
21:00
Стало известно, когда комитет по этике РФС рассмотрит высказывания гендиректора «Краснодара»
Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев рассказал, когда состоится рассмотрение дела о высказываниях генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига.
20:57
МИД ждёт от Азербайджана скорейшего расследования крушения Ми-24
Москва ожидает скорейшей реализации заверений президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении расследования крушения вертолёта Ми-24, заявили в МИД России.
20:53
Комитет по этике РФС не будет рассматривать скандал с Дзюбой
Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев рассказал, что комитет не планирует рассматривать скандал с форвардом петербургского «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой.
20:51
Овечкин рассказал о своих музыкальных предпочтениях
Российский форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих музыкальных предпочтениях.
20:51
Премьер Франции рассказал о ситуации с коронавирусом в стране
Премьер-министр Франции Жан Кастекс рассказал, какова в настоящий момент ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
20:46
Эксперт прокомментировал продление налоговых каникул из-за пандемии
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов прокомментировал продление налоговых каникул для компаний и индивидуальных предпринимателей из пострадавших от коронавируса отраслей ещё на три месяца.
20:46
Сборные России и Молдавии не открыли счёт в первом тайме контрольного матча
Сборные России и Молдавии завершили вничью первый тайм контрольного матча.
20:44
В Словении ужесточают карантинные меры из-за коронавируса
Правительство Словении приняло решение о временном ужесточении режима карантина на фоне продолжающегося роста числа заболеваний коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Томаж Гантар.
20:43
Эксперт оценил перспективы эпидемиологов на рынке труда
Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал оценил перспективы эпидемиологов на рынке труда.
20:41
Сурайкин прокомментировал идею продления новогодних праздников
Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин прокомментировал идею продления новогодних праздников.
20:40
В Кировской области наградили пятиклассника, спасшего сестру при пожаре
В правительстве Кировской области наградили 11-летнего пятиклассника Матвея Акимова, спасшего сестру при пожаре.
20:33
Российские миротворцы начали отслеживать ситуацию в Карабахе
В Минобороны России заявили, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения о прекращении огня.
20:31
Музеи Крыма приняли 3 млн посетителей в 2020 году
Музеи Крыма приняли около 3 млн посетителей в 2020 году.
20:30
В Абхазии наградили российских военных за помощь в борьбе с COVID-19
Российских военнослужащих отряда радиохимической и биологической защиты наградили за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
20:26
Колокольцев встретился с главой МВД Франции
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев встретился с главой МВД Франции Жеральдом Дарманеном.
20:22
Трамп продлил санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп принял решение продлить санкции против Ирана.
20:18
Медведев и Рублёв узнали своих соперников по группе на Итоговом турнире ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) огласила результаты жеребьёвки группового этапа Итогового турнира в Лондоне.
20:14
Пульмонолог дала рекомендации по посещению катков во время пандемии
Пульмонолог РНИМУ имени Пирогова Анна Сергеева дала рекомендации по посещению катков во время пандемии.
20:12
ВОЗ допустила внесение «Спутника V» в список рекомендуемых вакцин
Всемирная организация здравоохранения внесёт российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в список рекомендуемых для экстренного использования, если она будет соответствовать необходимым критериям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.
20:11
Акатьева: не задумывалась, что стала первой фигуристкой, сделавшей два четверных и триксель в одной программе
Фигуристка Софья Акатьева поделилась впечатлениями от выступления на этапе юниорского Кубка России в Казани, во время которого продемонстрировала уникальное достижение.
20:11
В Раде обвинили власти страны в желании уничтожить украинский бизнес
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил о желании нынешней киевской власти уничтожить бизнес на Украине с помощью введения «карантина выходного дня».
19:58
СМИ: Мажич и Клаттенбург могут возглавить департамент судейства РФС
Серб Милорад Мажич и англичанин Марк Клаттенбург рассматриваются в качестве возможной замены венгру Виктору Кашшаи на посту руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).