Le Monde: Вашингтон одобрил продажу Тайваню боевых беспилотников для сдерживания Китая

Госдепартамент США разрешил компании General Atomics продать четыре разведывательно-ударных беспилотника MQ-9 Reaper Тайваню для укрепления оборонного потенциала острова, сообщает Le Monde. Как отмечает издание, модернизация вооружённых сил необходима островному государству для предотвращения возможного нападения со стороны Китая.
Во вторник, 3 ноября, Соединённые Штаты одобрили продажу Тайваню четырёх разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper за $600 млн для укрепления обороны острова в разгар напряжённости с Пекином, пишет Le Monde. По информации издания, контракт с американской оборонной компанией General Atomics предполагает поставку четырёх готовых к вооружению дронов MQ-9 Reaper, два наземных и два мобильных пункта управления, системы наведения, радары и системы обработки изображения для распознавания.
В официальном сообщении госдепартамента уточняется, что такая покупка позволит Тайваню «модернизировать свои вооружённые силы и сохранить надёжный оборонный потенциал». Ведомство подчёркивает, что она также позволит острову улучшить потенциал для ответа на существующие и будущие угрозы, предоставив возможности для «разведки, наблюдения и распознавания, выбора цели и удара с земли, моря или под водой».
В статье отмечается, что это уже третья крупная продажа вооружения Тайваню, которую администрация Трампа одобрила за почти три недели. Общая сумма возможных приобретений достигает $4,8 млн. Министр иностранных дел Тайваня в своём заявлении также напомнил о неоднократном приобретении американского оружия и подчеркнул важность этих поставок «оборонительного оружия», которое позволит острову «усилить потенциал и уверенность в защите мира в Тайваньском проливе».
Как рассказывает французская газета, продажа американского оружия является больной темой для Пекина: он предъявляет свои права на остров, которым уже 75 лет руководит конкурирующий режим. Китай обещал ввести санкции против американских компаний Boeing Defense, Lockheed Martin и Raytheon за договоры по продаже вооружения, о которых сообщалось ранее.
Как напоминает Le Monde, Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году ради признания Пекина. В тот же год, однако, США приняли закон о помощи в обороне острова в случае конфликта и с тех пор остаются его самым могущественным союзником, а также важнейшим поставщиком оружия. Пекин угрожает прибегнуть к силе в случае официального провозглашения независимости в Тайване или внешнего вмешательства, поэтому Соединённые Штаты хотят предоставить острову оборонный потенциал для сдерживания возможного наступления китайской армии.
Словацкие спецслужбы за некоторое время до теракта в Вене сообщили австрийской контрразведке о том, что злоумышленник пытался купить боеприпасы в Словакии, однако затем произошла ошибка в цепочке передачи данных, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.
Президент России Владимир Путин подписал указ о штатной численности сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) и центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказала мнение о предложении наградить российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова званием Героя России.
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает действующего американского лидера Дональда Трампа на 0,4% голосов в ключевом штате Мичиган после подсчёта 94% бюллетеней, сообщает телеканал Fox News.
Соединённым Штатам может грозить конституционный кризис из-за результатов президентских выборов, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью немецкому телеканалу ZDF, назвав ситуацию взрывоопасной.
Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и двух детей при пожаре в частном доме в Челябинске. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.
В Польше все школьники до конца ноября будут обучаться дистанционно в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе пресс-конференции польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Спецслужбы США пока не обнаружили масштабного вмешательства хакеров в ход голосования на президентских выборах, передаёт телеканал NBC со ссылкой на директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) Криса Кребса.
Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Третьего китайского международного импортного ЭКСПО сообщил, что Китай оказал помощь в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции 150 странам и семи международным организациям.
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Италии по футболу Клаудио Маркизио высказал мнение о том, как отсутствие форварда Чиро Иммобиле отразится на игре римского «Лацио» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с петербургской командой.
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Италии по футболу Клаудио Маркизио высказал мнение о предстоящем сопернике петербургской команды по матчу третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА — римском «Лацио».