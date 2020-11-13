Euronews: отставной танкист в Орловской области создал во дворе военный музей

Российский танкист-инженер в отставке организовал танкоремонтную бригаду из односельчан, чтобы приводить в порядок легендарную бронетехнику Великой Отечественной войны. Отремонтированные экспонаты хранятся в частном музее в Орловской области, где собрано также раритетное оружие, обмундирование и другие предметы, найденные поисковыми отрядами. Этот музей открыт для всех желающих прикоснуться к военной истории, передаёт Euronews.

Тяжёлый танк КВ-1, лёгкий Т-70 и легендарные Т-34 — все эти бронемашины стоят на участке пенсионера Александра Фролова, военного в отставке. На восстановление танков Второй мировой войны он не жалеет сил и времени.



Сейчас это частный музей, расположенный в селе Подмаслово Орловской области. Всего несколько лет назад будущие экспонаты представляли собой груду металлолома.



АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ, основатель музея: Я танкист-инженер, знаю, что, как и отчего. И поэтому всё доставлялось сюда. И здесь я создал танкоремонтную бригаду из четырёх местных жителей, обучил их — и за пять лет мы стали профессионалами по сборке фронтового вооружения.



Помимо тяжёлой техники, в музее находятся более 300 экспонатов: оружие, обмундирование, каски и другие предметы, найденные поисковиками. Фролов надеется, что всё это сохранится для будущих поколений.



АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ: Здесь человек впервые прикасается к войне, в прямом смысле этого слова: рукой — к пробоинам в танках. Разбитые каски, орудия, башни... какая была война ужасная и кровопролитная, только здесь ощущаешь.



Музей в Подмаслово открыт для всех желающих. Александр Фролов — а он также автор книг о Великой Отечественной войне — хотел бы, чтобы его танки и другие экспонаты смогли увидеть жители больших городов.



Дата выхода в эфир 11 ноября 2020 года.