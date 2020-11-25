MSNBC: за четыре года правления Трамп проявил себя как мировой эксперт по разрушению

Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) не должен удивлять, отмечает MSNBC: он укладывается в логику внешней политики Дональда Трампа. За время своего президентства Трамп вышел из целого ряда международных соглашений, многие из которых отвечали первостепенным интересам США.

После распада СССР США и их партнёры сформировали международное соглашение под названием Договор по открытому небу (ДОН), сообщает MSNBC. Его принцип был прост: участники договора, в частности, США и Россия, имели право совершать полёты невооружённых самолётов-разведчиков над территориями друг друга.

Издание напоминает, что ещё в мае этого года Дональд Трамп анонсировал своё намерение выйти из ДОН, что с радостью восприняли в Москве. Вчера администрация Трампа подтвердила свои намерения: США покинули ДОН.

Как отмечает MSNBC, не стоит рассчитывать на то, что новый президент Джо Байден просто вернётся в ДОН. Это будет невозможно, поскольку администрация Трампа начала утилизацию двух специальных самолётов OC-135B, использовавшихся для осуществления полётов в рамках договора. Новых самолётов на замену закуплено не было.

По мнению издания, выход Трампа из ДОН вполне укладывается в логику его внешней политики. MSNBC напоминает, что за годы своего президентства Трамп вышел из значительного числа международных соглашений, многие из которых отвечали первостепенным интересам США и поддерживались как демократами, так и республиканцами. К примеру, при Трампе США вышли из ДРСМД, иранской ядерной сделки, Парижского соглашения по климату и ВОЗ.

Как отмечает MSNBC, большинство американских президентов создавали международные соглашения в качестве доказательства глобального лидерства: Дональд Трамп же выходит из международных договоров, показывая, что глобальное лидерство ему неинтересно.

Некоторые избиратели, вероятно, надеялись, что, будучи бывшим девелопером в области недвижимости, Трамп хорошо проявит себя в созидании, пишет MSNBC. Однако по прошествии четырёх лет его правления очевидно одно: Трамп показал себя мировым экспертом по разрушению.