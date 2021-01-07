Spiegel: республиканка, избранная в конгресс США, собиралась ходить на работу с оружием

Республиканка Лорен Боберт, только что избранная депутатом в конгресс США, отличается повышенной любовью к огнестрельному оружию, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Совсем недавно она заявляла, что будет носить свой пистолет при себе даже на заседания правительства, однако не все встретили такую инициативу с пониманием: ношение оружия в районе Капитолийского холма в Вашингтоне запрещено.

Только что избранная в конгресс США республиканка Лорен Боберт хочет носить с собой на заседания депутатов пистолет, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Многие американцы не делают тайны из своей любви к огнестрельному оружию, однако у депутата Лорен Боберт, похоже, сложились особенно близкие отношения с её полуавтоматическим пистолетом, отмечает издание.

«Я буду носить своё оружие в Вашингтоне и в конгрессе», — заявила республиканка в видео, недавно распространившемся в Twitter. Однако теперь, когда 34-летняя американка действительно была избрана депутатом в палату представителей США, ей, очевидно, придётся взять свои слова обратно.

Как сообщила помощница Боберт, сейчас депутат не берёт свой «Глок» на работу в конгресс США — в конце концов, это запрещено. По данным новостного агентства Reuters, членам конгресса разрешается иметь при себе оружие только у них в офисах: по исключительным правилам, политики могут держать на своих рабочих местах историческое оружие в качестве декоративного объекта.

Также Боберт встретила сопротивление со стороны служб безопасности в правительственном районе. Для неё предусмотрены точно такие же штрафы, как и для любого другого гражданина США, который будет без разрешения носить при себе оружие на улицах американской столицы, подчеркнул глава городской полиции Роберт Конти.

Ситуация с безопасностью в Вашингтоне сейчас и без того напряжённая, отмечает немецкий журнал. Власти готовятся к тому, что в связи с передачей полномочий от Дональда Трампа будущему президенту США Джо Байдену могут начаться протесты, инициированные сторонниками Трампа. Спустя почти два месяца после выборов Дональд Трамп продолжает утверждать, что его поражение стало результатом фальсификации, напоминает издание.

Как сообщается в статье, Лорен Боберт приехала со своей родины в Колорадо в американскую столицу, где в воскресенье принесла депутатскую присягу. В выложенным в Twitter видео, которое уже набрало более 2 млн просмотров, Боберт ссылается на Вторую поправку к конституции США. Сторонники ношения оружия любят ссылаться на неё, чтобы показать, что правительство не может запретить гражданам носить при себе оружие. Однако ситуация остаётся весьма спорной, подчёркивает Der Spiegel.

Напротив, с точки зрения Боберт всё ясно: на видео она уверенно ходит по Вашингтону со своим спрятанным под одеждой «Глоком», в том числе по району Капитолийского холма, где находится конгресс. Таким образом, она сама себе «лучшая служба безопасности».

Боберт уже не впервые попадает в заголовки СМИ: в штате Колорадо она содержит ресторан Shooters Grill, в котором еду разносят вооружённые официантки. Сейчас она вместе с другими депутатами планирует инициативу по изменению законодательства. В случае успеха республиканка, возможно, сможет носить своё оружие и на заседания конгресса, заключает немецкий журнал Der Spiegel.