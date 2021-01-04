Deutschlandfunk: в вопросе поставок вооружения Берлин говорит одно, а делает совсем другое

Немецкое правительство сначала запрещает поставлять оружие в Йемен и Ливию, а потом само преспокойно продаёт его непосредственным участникам конфликтов в этих странах, пишет Deutschlandfunk. В 2020 общий объём экспорта составил €1,16 млрд. Между словами и действиями Берлина «зияют бреши размером с лунный кратер», подчеркнул Омид Нурипур, эксперт по внешнеполитическим делам фракции «Союз-90»/«Зелёные».

В прошлом году немецкое правительство разрешило поставить в страны, участвующие в конфликтах в Йемене и Ливии, вооружения на сумму в более чем один миллиард евро, сообщает Deutschlandfunk. Экспорт в один только Египет составил €752 млн. В Каире считают, что это свидетельствуют о взаимном доверии между странами и убеждённости немцев в том, что боевые средства используются для правильных целей.

Также бундестаг разрешил поставки в Катар, Кувейт, Иорданию, Бахрейн, Объединённые арабские эмираты и Турцию. Общая сумма поставок составила €1,16 млрд. При этом все эти страны также участвуют в одном из двух вышеназванных конфликтов.

В Йемене альянс под эгидой Саудовской Аравии сражается на стороне местного правительства против поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов. В Ливии Катар и Турция поддерживают международно признанное правительство премьер-министра Фаиза Сараджа, а ОАЭ и Египет — лидера Ливийской национальной армии Халифа Хафтара.

При этом Германия играет в ливийском конфликте роль посредника и всячески выступает за прекращение поставок оружия в страну. Однако, по данным ООН, боевые средства продолжают ввозиться в неё через Турию и Объединённые арабские эмираты. При этом в 2018 году правящая коалиция Германии заключила договор об остановке вооружённых поставок непосредственным участникам конфликта. Но на сегодняшний день эти договорённости реализованы только в отношении Саудовской Аравии, Судана и Йемена.

Омид Нурипур, эксперт по внешнеполитическим делам фракции «Союз-90»/«Зелёные» раскритиковал политику Берлина: «Получается, что соглашение в коалиционном договоре не стоит бумаги, на котором оно написано». Он также осудил бундестаг за то, что он не остановил экспорт в те страны, которые нарушили эмбарго на ввоз оружия в Ливию. Между словами и действиями немецкого правительства «зияют бреши размером с лунный кратер», подчеркнул он.