Welt: в перестрелке в центре Берлина подозревают преступные семейные кланы

В центре Берлина в районе Кройцберг произошла массовая перестрелка, в результате которой пострадали как минимум четыре человека, сообщает Welt. Происшествие случилось рядом со штаб-квартирой Социально-демократической партии Германии, но правоохранительные органы исключают политический мотив. След, по-видимому, ведёт в криминальные круги агрессивно настроенных семейных кланов, отмечает немецкий телеканал.

У берега Ландвер-канала ждёт человек, освещённый лучом прожектора в руках полицейского. Он подозреваемый. Когда полицейский спустился ему помочь, сразу выяснилось, что у него пулевое ранение. Мужчине необходима врачебная помощь, как и трём тяжелораненым с пулевыми ранениями, которых нашли у ворот. Им окажут первую помощь, а потом отвезут в больницу.

Первые выстрелы прозвучали сегодня рано утром около четырёх в берлинском районе Кройцберг на улице Штреземанштрассе рядом со штаб-квартирой СДПГ. Жители позвонили в полицию. На место происшествия прибыли тяжеловооруженные сотрудники правоохранительных органов и обыскали окружающую территорию в поисках подозреваемых и жертв.

Причины перестрелки пока неизвестны. Впрочем, политический мотив исключён. След, по-видимому, ведёт в криминальные круги агрессивно настроенных семейных кланов. Делом занялась комиссия по расследованию убийств.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2020 года.