Welt: в перестрелке в центре Берлина подозревают преступные семейные кланы

22:52
Роднина раскритиковала костюмы фигуристок на чемпионате России
Бывшая фигуристка, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина
раскритиковала костюмы участниц на чемпионате страны по фигурному катанию.
22:51
В ВОЗ рассказали о суточной заболеваемости коронавирусом в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире.
22:38
Жулин: это был лучший в истории чемпионат России
Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне известный тренер Александр Жулин подвёл итоги чемпионата России в женском одиночном катании, победу на котором одержала Анна Щербакова.
22:35
CBS: установлена личность связанного со взрывом фургона в Нэшвилле человека
Американские правоохранительные органы смогли установить личность человека, связанного со взорвавшимся в Нэшвилле фургоном.
22:23
«Арсенал» обыграл «Челси» в матче 15-го тура АПЛ
В рамках 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» одержал победу над соседями из «Челси».
22:14
Тутберидзе назвала всплеском эмоций свои слёзы после проката Щербаковой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила, почему заплакала после проката своей подопечной Анны Щербаковой на чемпионате России.
22:13
В Челябинской области более 7 тысяч человек остались без отопления
Более 7,3 тыс. жителей города Карталы в Челябинской области остались без отопления из-за аварии.
22:03
Лавров прокомментировал решение CAS по делу WADA против РУСАДА
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), который уменьшил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
21:59
Российской блогерше запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма
Украинские пограничники не впустили в страну российскую блогершу, которая ранее посещала Крым, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
21:48
Отец Щербаковой прокомментировал победу дочери на чемпионате России
Станислав Щербаков, отец российской фигуристки Анны Щербаковой, прокомментировал победу своей дочери на первенстве страны в Челябинске.
21:45
Движение между Башкирией и Татарстаном ограничили из-за непогоды
На границе Башкирии и Татарстана из-за сильной метели ограничено движение для автобусов и грузовиков, сообщили в региональном главке ГИБДД.
21:34
Губернатор Теннесси попросил Трампа ввести режим ЧС в Нэшвилле
Губернатор штата Теннесси Билл Ли попросил президента США Дональда Трампа ввести режим чрезвычайной ситуации в округе Дэвидсон после взрыва в Нэшвилле.
21:34
Роднина заявила, что не считает победу Щербаковой на ЧР по фигурному катанию героизмом
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала победу Анны Щербаковой на чемпионате России в женском одиночном катании.
21:21
Московское «Динамо» обыграло «Зенит» и стало обладателем Кубка России по волейболу
Волейболисты московского «Динамо» стали победителями Кубка России, обыграв в решающем матче «Финала четырёх» «Зенит».
21:18
Мать и ребёнок погибли в результате ДТП под Волгоградом
В ДТП в Волгоградской области погибла двухлетняя девочка и её мать, ещё два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
21:10
Минеев: Исмаилов уже в третий раз пытается что-то показать вне правил и выхватывает
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал потасовку с соотечественником Магомедом Исмаиловым, которая случилась на турнире по ММА в Москве.
21:04
Премьер Украины спрогнозировал рост экономики страны на 5% в 2021 году
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году украинская экономика вырастет примерно на 5%.
21:03
Навка: Москва стала потрясающе красивым городом, нужно отдать должное Собянину
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о любимых местах в Москве.
21:02
Навка призналась, что не смотрит чемпионат России по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка призналась, что не смотрит первенство России по фигурному катанию из-за большой занятости.
20:59
Щербакова призналась, что её тревожило самочувствие перед произвольной программой на ЧР
Анна Щербакова рассказала, что не лучшим образом себя чувствовала перед выступлением в произвольной программе в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
20:53
«Авангард» объявил о подписании контракта с Ковальчуком
Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил о подписании контракта с российским форвардом Ильёй Ковальчуком.
20:46
Авербух: Щербакова показала себя фантастическим бойцом
Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду и хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
20:43
Глейхенгауз: понимал, что Щербакова не согласится сняться с чемпионата России
Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился своими впечатлениями от победы фигуристки Анны Щербаковой на чемпионате России.
20:42
Авербух: все фигуристки показали всё, что можно было показать на данный момент
Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал выступления фигуристок в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
20:39
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
За прошедшие сутки 238 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.
20:31
Усачёва призналась, что ей было сложно выступать после лидеров на чемпионате России
Дарья Усачёва прокомментировала своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
20:27
Прокуратура начала проверку после разлива нефтепродуктов в НАО
Прокуратура Ненецкого автономного округа организовала проверку по факту разлива нефтесодержащей жидкости на Харьягинском нефтяном месторождении, сообщается на сайте ведомства.
20:25
Валиева: меня не тревожит, как катаются соперницы
Камила Валиева прокомментировала своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
20:22
Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию в соревновании одиночниц
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поделилась своими впечатлениями от женской произвольной программы на чемпионате России, который проходил в Челябинске.
20:21
Трусова рассказала, что травма позволила ей исполнять только четверной лутц
Александра Трусова прокомментировала своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
20:17
Тутберидзе призналась, что пыталась уговорить Щербакову сняться с ЧР
Этери Тутберидзе, тренер чемпионки России Анны Щербаковой, призналась, что пыталась отговорить спортсменку от выступления в произвольной программе на первенстве страны.
20:14
Число случаев коронавируса в мире превысило 80 млн
Американский Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 80 млн.
20:10
Щербакова — о победе на ЧР: я просто очень счастлива
Победительница чемпионата России — 2020 Анна Щербакова поделилась эмоциями после победы на первенстве страны по фигурному катанию.
20:08
Щербакова первой после Слуцкой выиграла три чемпионата России подряд
Анна Щербакова одержала третью подряд победу в женском одиночном катании на чемпионатах России по фигурному катанию.
20:05
Щербакова, Валиева и Трусова превзошли мировые рекорды на чемпионате России
Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова по итогам своих выступлений на чемпионате России по фигурному катанию превзошли мировые рекорды в произвольной программе, а также по сумме двух прокатов.
20:03
В Турции за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Турции выросло на 15 118.
20:03
Ягудин восхитился выступлением Щербаковой в произвольной программе на ЧР
Олимпийский чемпион в одиночном мужском катании Алексей Ягудин прокомментировал выступление Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате России, который проходит в Челябинске.
19:52
«Спартак» обыграл «Авангард» в овертайме матча КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» одержал победу над «Авангардом».
19:50
Щербакова стала трёхкратной чемпионкой России по фигурному катанию
Анна Щербакова одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
19:45
У главы МИД Молдавии выявили коронавирус
Министр иностранных дел Молдавии Аурелий Чокой сообщил, что врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию COVID-19.
19:44
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП под Рязанью мальчика
Мальчику, пострадавшему при опрокидывании автобуса в Скопинском районе Рязанской области, предстоит длительное лечение и дальнейшие операции, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
19:36
Плющенко остался доволен оценками Трусовой за произвольную программу на ЧР
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на оценки за выступление Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.
19:35
Исмаилов: обидно, что кто-то вмешался в наш инцидент с Минеевым, я бы и сам справился
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о своей потасовке с соотечественником Владимиром Минеевым, которая переросла в массовую драку на турнире Fight Nights, который проходил в Москве 24 декабря.
19:33
Число жертв коронавируса в Африке превысило 61 тысячу
Представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке сообщило, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 61 тыс.
19:26
Трусова чисто исполнила оба четверных лутца в произвольной программе
Александра Трусова не допустила ошибок при прокате произвольной программы в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
19:22
Туктамышева не смогла чисто исполнить ни одного тройного акселя в произвольной программе
Елизавета Туктамышева допустила ошибки при прокате произвольной программы в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
19:21
Мама Ерохина рассказала о детстве футболиста сборной России
Елена Ерохина, мать полузащитника «Зенита» и сборной России Александра Ерохина, рассказала о первых шагах своего сына в футболе.
19:20
В Пермском крае произошло столкновение газовоза и поезда
В Пермском крае в результате столкновения газовоза и грузового поезда пять вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
19:12
Рублёв заявил, что перенос старта Australian Open не отразился на его подготовке к сезону
Российский теннисист Андрей Рублёв высказал мнение о переносе сроков проведения первого турнира Большого шлема в 2021 году — Australian Open.
19:10
В Кемерове при аварии с участием автобуса погибли два человека
В Кемерове в результате столкновения автобуса ПАЗ и легкового автомобиля погибли два человека, один пострадал. Об этом сообщили в региональном главке ГИБДД.