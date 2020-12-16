Washington Post: чтобы выжить — голод толкает американцев на воровство продуктов

На фоне роста заражений коронавирусом, безработицы и экономической нестабильности в США значительно участились магазинные кражи, сообщает The Washington Post. Оказавшись без средств к существованию, американцы крадут самое необходимое — хлеб, рис, мясо, детское питание, а прогнозы на ближайшее будущее не дают повода для оптимизма.

Ещё в начале пандемии хозяин продуктовой лавки Capitol Supermarket

в центре Вашингтона Чу Пак заметил новую и не слишком приятную тенденцию: хотя бы раз в день кто-то пытался стащить из магазина упаковку мяса, пачку риса или какой-нибудь другой товар, пряча добычу под курткой. В больших количествах стали также пропадать подгузники, шампуни и стиральные порошки, пишет The Washington Post.

С тех пор, по словам Пака, кражи только участились — даже несмотря на то, что управляющий поставил больше сотрудников на входе и стал просить покупателей оставлять там рюкзаки. Поймав нарушителя, Пак обычно не вызывает полицию, а просто запрещает ему возвращаться в магазин.

«В пандемию с этим стало намного сложнее. Люди говорят: «Я просто хотел есть». Ну вот и что тут делать?» — рассказывает управляющий.

Как отмечает издание, рецессия, спровоцированная коронавирусом, повлекла за собой безработицу и экономическую неопределённость. Ресурсы на правительственные выплаты, которые помогали миллионам американцев держаться на плаву, давно закончились, и пока неясно, когда власти после месяцев бездействия договорятся о новых мерах для поддержки населения. «Голод не прекращается — в масштабах, невиданных десятилетиями», — подчёркивает The Washington Post.

В результате число американцев, которые вынуждены «воровать еду, чтобы выжить», растёт. Судя по беседам с десятками представителей розничной торговли, экспертами в сфере безопасности и полицейскими по всей стране, с начала пандемии весной процент магазинных краж заметно вырос и явление это происходит куда чаще, чем в предыдущие экономические кризисы. Кроме того, примечательно ещё и то, какие товары воруют американцы — самые базовые продукты, вроде хлеба, макарон и детского питания.

По словам главы охранного предприятия Aegis Джеффа Зиснера, сейчас наблюдается рост числа мелких правонарушений: «Не то чтобы на магазин налетает орава, хватает телевизоры и убегает через главный вход. Это совершенно другого рода правонарушения — люди воруют потребительские товары и вещи, предназначенные для детей и младенцев».

Издание обращает внимание: на фоне стремительно растущего числа новых заражений и застопорившегося восстановления экономики прогнозы на ближайшее будущее выглядят неутешительно. Более 20 млн. американцев сейчас живут на пособие по безработице. Если законодатели не сумеют вовремя подготовить новый пакет стимулирующих мер, сразу после Рождества 12 млн. человек перестанут получать свои выплаты. И хотя конгрессмены уже добились определённого прогресса по законопроекту на $908 млрд., детали до сих пор прорабатываются, а время идёт.

Тем временем, по данным Министерства сельского хозяйства США, в этом году 54 млн. американцев страдают от голода — на 45% больше, чем в 2019-м. А из-за сокращения бюджета на программы продовольственной помощи и истечения срока действия ряда стимулирующих мер благотворительные пищевые банки не справляются с потоком нуждающихся, которые по несколько часов ждут в длинных очередях, чтобы получить хоть какую-то еду.

Из-за роста числа заражений в некоторых штатах, включая Калифорнию, Неваду, Мэриленд и Пенсильванию, власти вновь вводят ограничительные меры, которые неминуемо приведут к финансовым потерям в и без того уже пострадавшей сфере услуг, продолжает The Washington Post.

До пандемии 21-летняя жительница штата Мэриленд Джин успешно совмещала материнство, обучение в колледже и работу секретаря. Американка только купила свою первую машину, но внезапно в апреле из-за коронавируса закрылся детский сад, куда ходил её сын, и ей пришлось бросить работу, потому что не с кем было оставить ребёнка. Увольнение по собственному желанию лишило её возможности претендовать на пособие по безработице. Она рассказывает, что ей как минимум трижды отказывали в выдаче талонов на еду, а в продовольственные банки она перестала ездить из-за длинных очередей.

Сбережения у Джин закончились ещё в мае, и, оставшись без каких-либо средств к существованию, она начала подворовывать продукты в местном гипермаркете Walmart. Как призналась американка, она прячет в коляску фарш, рис или картошку, но всегда при этом покупает что-то недорогое, вроде пачки M&M’s. Каждый раз она говорит себе: Бог поймёт.

«Я думала, что если меня поймают, я скажу: «Извините, но я же не телевизор пыталась утащить. Я просто не знала, что ещё делать. Я не хотела ничего плохого. Мы просто хотели есть». Я, конечно, этим не горжусь, но мне пришлось так делать», — поделилась Джин с The Washington Post.

По данным издания, обычно порядка четверти всех убытков в розничном бизнесе приходится на сотрудников — утерянные товары, украденные наличные или ошибки. Однако с ростом магазинных краж расклад поменялся. Как объясняет криминалист из Флоридского университета и глава аналитического центра по предотвращению потерь в бизнесе Рид Хэйс, подобные тенденции всегда проявляются в период национальных кризисов — после терактов 11 сентября 2011 года люди стали подворовывать в магазинах на 16 процентов чаще, и на 34% — после большой рецессии 2008 года. Но сейчас, по оценкам эксперта, который поддерживает связь с крупными розничными сетями, дела обстоят ещё серьёзнее.

Жительница Вирджинии, 28-летняя Слоан, рассказала, что начиная с сентября она периодически крадёт из магазинов авокадо, грибы или другие свежие овощи или фрукты. Она боится, что её поймают, поэтому всегда берёт понемногу. «Когда ты каждый день ешь дешёвую еду, иногда приятно порадовать себя каким-нибудь авокадо», — утверждает девушка.

До пандемии Слоан работала в сфере пищевой промышленности, но потом попала под сокращение. Её сожитель несколько месяцев провёл в неоплачиваемом отпуске, а затем ушёл с работы, потому что посчитал, что выходить небезопасно — опять-таки увольнение по собственному желанию перечеркнуло шансы на пособие. «Всё плохо: мы просрочили выплаты по счетам, за аренду жилья, через девять дней у нас изымут машину за неуплату. Я всегда была очень самодостаточной, и сейчас просто отвратительно чувствовать себя в таком отчаянном положении», — говорит американка.

Слоан подчеркнула, что красть она старается только в больших сетевых магазинах, потому что им проще справиться с убытками, чем малому бизнесу. Представитель последнего Чу Пак из Capitol Supermarket говорит, что он думал о возможности нанять специальных охранников в униформе, чтобы отпугивать воров, но посчитал, что это будет слишком дорого для семейного бизнеса, которому и так пришлось отпустить больше половины сотрудников.

Полицейские, с которыми пообщалась газета, утверждают, что отслеживать магазинные кражи очень сложно и о них редко сообщают. По словам директоров некоторых магазинов, они принципиально не вызывают органы правопорядка, потому что это не стоит затраченных времени и ресурсов.

По информации Бюро переписи населения США, в середине ноябре почти 26 млн. человек, каждый восьмой американец, сообщили, что испытывают нехватку продуктов питания. Это рекордные показатели с тех пор, как ведомство собирает такую статистику — с 1998 года.

«Предполагается, что мы величайшая и богатейшая страна в мире. И у нас нет системы социальный защиты на такой случай, как сейчас? — возмущается глава организации, изучающей проблемы продовольственной безопасности, Food Tank Дэниэль Найренберг. — Люди вынуждены воровать, когда они не должны испытывать в этом нужду. И это большая американская трагедия».

Алекс выпустилась из магистратуры в мае и сразу оказалась без работы, без денег и в режиме самоизоляции. Большую часть своей единовременной выплаты в $1,200 девушка потратила на аренду, а остальное — на продукты. Всё остальное — от витаминов до средств гигиены — по её словам, она украла в ближайшем магазине Whole Foods Market. Хотя сейчас у американки есть работа, на которой она получает по $15 в час, она по-прежнему едва сводит концы с концами и продолжает воровать. Алекс говорит, что не чувствует вины, потому что трудно принадлежать к классу людей, который так много потерял в кризис, в то время как другой класс, к которому принадлежит и владелец Whole Foods Джефф Безос, один из богатейших людей планеты, лишь наживается на пандемии.

Молодая мама Джин нашла работу и теперь регулярно жертвует деньги в местный пункт раздачи продуктов питания. Она надеется, что ей больше никогда не придётся воровать хотя чувства безопасности и стабильности всё равно пока не испытывает. «Я знаю, каково это — делать всё, что можешь, и всё равно ничего не суметь. И я знаю, что такое может произойти со мной снова», — говорит Джин.