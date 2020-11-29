BFM TV: во Франции COVID-19 вынудил студентов обращаться за продовольственной помощью

Всё больше студентов во Франции из-за коронакризиса не могут себя прокормить и прибегают к помощи благотворительных организаций, передаёт BFM TV. Сотрудники одной из таких ассоциаций Les Restos du cœur в коммуне Вильнёв-д'Аск близ Лилля отмечают рост новых обращений и опасаются, что на всех запасов может не хватить.

На этой неделе также началась 37-я зимняя кампания Les Restos du cœur («Рестораны сердца»). В созданную Колюшем (знаменитым французским комиком. — ИноТВ) ассоциацию обратились новые лица — главным образом студенты. Репортаж из Вильнёв-д'Аск.

Этот студент из Марокко впервые переступил порог Les Restos du cœur.

ЗАКАРИА, марокканский студент: Я был репетитором, но это прервал…

СОТРУДНИЦА Les Restos du cœur: COVID?

ЗАКАРИА: Ага.

СОТРУДНИЦА: Понятно.

Он обучал математике и за каждый урок получал 30 евро.

ЗАКАРИА: Без такой студенческой подработка, как эта, не остаётся дополнительной зарплаты, и… Так что немного трудно жить.

СОТРУДНИЦА: Всё понятно?

ЗАКАРИА: Понятно.

СОТРУДНИЦА: Теперь я вас перенаправляю к моим коллегам, где вам дадут немного еды.

Далее его обслуживают за различными столами.

ЗАКАРИА: Есть хлеб, суп, варенье…

Марк уже четыре года является волонтёром организации. Он беспокоится, потому что такие студенты всё чаще сюда приходят.

МАРК, волонтёр Les Restos du cœur: Нас это пугает. Запасы не бесконечные. Мы справляемся. Вместо четырёх мы даём по две картошки, чтобы всем хватило.

Действительно: перед дверью центром, который расположен в центре студенческого кампуса, нужно вооружиться терпением. На эту зимнюю кампанию уже подписалось 163 человек.

КОРИНН ФИЛИППО, со-руководительница центра Les Restos du cœur: Принимая во внимание, что (к нам приходит. — ИноТВ) 90% новых людей, плюс 10% тех, кто заново записывается и продолжает жить здесь, у нас огромное количество молодых людей, которых мы никогда не видели, хотя они уже в магистратуре, то есть уже некоторое время живут здесь.

Это только второй день записи — остаётся ещё два. Коринн Филиппо опасается, что мест на всех не хватит.