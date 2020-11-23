Le Figaro: три четверти молодых французов считают себя жертвами коронакризиса

Во Франции 75% представителей молодого поколения испытали на себе негативное влияние кризиса из-за эпидемии COVID-19 в образовательном, профессиональном и личном плане, сообщает Le Figaro со ссылкой на опрос центра общественного мнения Odoxa. В то время как половина французов винит молодёжь в распространении коронавируса, большинство людей 15—30 лет считают карантин правильной мерой и соблюдают его ради здоровья своих близких, хотя ограничения даются им непросто.

Три четверти французов уверены, что молодёжь до 30 принесена в жертву пандемии 2020 года, пишет Le Figaro со ссылкой на опрос независимого центра общественного мнения Odoxa для Le Figaro и France Info. Исследование проводилось 18 и 19 ноября, а выборка включала 1671 человека, в том числе 686 представителей молодого поколения (15—30 лет).

Как рассказывает издание, среди опрошенных 65% считают, что молодые люди больше всех пострадали от кризиса в здравоохранении и его последствий, а 85% предполагают, что в будущем они ещё сильнее пострадают от его экономических последствий. В свою очередь 75% молодёжи утверждают, что коронакризис нанёс им значительный вред в образовательном, профессиональном и личном плане.

По словам генерального директора консалтинговой фирмы Dentsu Consulting, в соцсетях молодые люди высказывают своё разочарование из-за жизни во время пандемии. «Чем они моложе, тем сильнее выражено чувство, что они упускают «лучшие годы своей жизни», — отмечает эксперт. Хотя многие жалеют их, каждый второй француз и 69% людей старше 65 лет думают, что «из всех поколений именно молодёжь несёт наибольшую ответственность за сложившуюся ситуацию в здравоохранении, потому что именно она больше всего способствовала распространению эпидемии». Среди самих «виновников» такую точку зрения поддерживают 40% респондентов.

Если сейчас молодёжь жалуется на «мучения», то, похоже, дальше им тоже придётся несладко: 70% студентов боятся, что не смогут успешно закончить учёбу, а почти половина молодых специалистов (47%) опасается, что не сможет сохранить работу или её найти. Президент центра общественного мнения Odoxa Гаэль Слиман добавляет, что в то же время молодых людей волнует COVID-19: они беспокоятся за своё здоровье (46%, среди всех французов — 59%), но больше всего — здоровье своих близких (80% в обеих категориях). По мнению Слимана, именно осознание опасности, которую коронавирус представляет для их близких, объясняет то, что новому поколению ещё удаётся соблюдать ограничения во время карантина, столь для них тяжёлые.

В то время как французы признаются, что неплохо справляются со вторым карантином, 57% молодого поколения заявляют, что им сложно его выдержать. Им не хватает всего или почти всего из прежней жизни: друзей, семьи, развлечений и свиданий. В исследовании отмечается, что респонденты 18—24 лет подчёркивают очевидное отличие второго карантина от первого: их усталость выросла на 14 пунктов по сравнению с мартом. Тем не менее молодёжь, как и все остальные жители Франции, считает карантин хорошей (65%) и эффективной (60%) мерой. Более того, каждый второй молодой француз уверен в необходимости его продлить на две недели, пишет Le Figaro.