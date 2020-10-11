France 24: во Франции из-за последствий COVID-19 резко вырос уровень бедности

Пандемия коронавируса привела к тяжёлому социальному кризису во Франции: из-за сокращения рабочих мест многим приходится обращаться за продовольственной помощью и выплатами по безработице, пишет France 24. Среди попавших под удар особенно много молодёжи, которая работала в сферах, больше всего пострадавших от последствий карантина.

Во Франции кризис в здравоохранении, вызванный пандемией COVID-19, повлёк за собой как никогда тяжёлый социальный кризис, который набирает размах, сообщает France 24. Согласно Национальному институту статистики и экономических исследований Франции (INSEE), к концу года в стране ожидают сокращение 800 тыс. рабочих мест, что приведёт к обеднению населения.

С наступлением второй волны коронавируса всё больше людей вынуждены обращаться за продовольственной помощью и пособием по безработице. С середины марта по конец августа количество обращений в НКО «Народная помощь» (Secours populaire) увеличилось на 1,2 млн человек — это вдвое больше, чем в прошлые годы. По оценке министра здравоохранения Оливье Верана, всего за продовольственной помощью обратилось свыше 5 млн французов.

Как рассказала изданию национальный секретарь НКО Урия Тареб, новые семьи, которые просят помощи, не подходят под привычные характеристики. Большинство из них — молодое и трудоспособное население, а также студенты. Тареб приводит в качестве примера молодую пару предпринимателей, которые раньше хорошо зарабатывали и получали премии, однако теперь вынуждены жить на минимальную зарплату и не могут платить за квартиру. Кроме них пострадали молодые студенты, которые обычно подрабатывали в кафе и ресторанах, а сейчас их месячный заработок сократился с 600 евро до нуля.

Наряду с продовольственной помощью в «Народной помощи» отмечают резкий рост запросов на помощь с жильём и деньгами. Урия Тареб отмечает, что финансовую помощь просят даже те, кто получает зарплату. «В отличие от кризиса 2008 года, (сейчас. — ИноТВ) не видно света в конце тоннеля», — указывает глава ассоциации.

Такую же точку зрения разделяют руководители департаментов Франции: в последние месяцы количество обращений за пособия по безработице резко возросло. По данным Ассамблеи департаментов Франции, с августа 2019 года по август 2020 года расходы на эти выплаты увеличились на 9,2%. В Париже число людей, обратившихся за помощью по безработице, с января по июль выросло с 62 до 68 тыс. человек, то есть на 11%. Согласно последним расчетам, на эти выплаты в текущем году потребуется в целом €393 млн, тогда как в 2019 году эта цифра составляла €364 млн.

«Я никогда не видела такого резкого увеличения людей, получающих пособия, — поделилась своим удивлением с France 24 Леа Филош, заместитель мэра Парижа, отвечающая за солидарность, борьбу против неравенства и маргинализации. — Но больше всего меня беспокоит, что речь идёт, возможно, о молодёжи, которая работала по контракту в гостиничном и ресторанном бизнесе, туризме или организации мероприятий. Эти сектора не смогут сразу возобновить работу».

Департаменты также не смогут выдержать финансовую нагрузку и обеспечить выплатами возросший поток тех, кто на них претендует. Государство распределяет бюджетные ресурсы, однако они лишь частично покрывает пособия. «Система социальной защиты будет подорвана, — считает Леа Филош. — Она не рассчитана на то, чтобы помогать стольким людям в такой короткий промежуток времени. Необходимо, чтобы государство взяло на себя расходы на новых получателей пособий». Новые меры, обещанные премьер-министром в течение следующих недель, покажут, прислушалось ли правительство к этим требованиям, пишет France 24.