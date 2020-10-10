Le Figaro: главный иммунолог Франции уверен, что COVID-19 не отступит до конца следующего лета

Председатель научного совета при французском правительстве считает, что эпидемию надо рассматривать в долгосрочной перспективе и научиться жить с коронавирусом до конца лета 2021 года, пишет Le Figaro. По мнению учёного, количество заражений станет уменьшаться к весне, однако всю зиму необходимо соблюдать строгие правила, предписанные правительством, которое при необходимости будет вводить карантин или комендантский час на местном уровне.
Во Франции ещё четыре города переведены в состояние повышенной готовности, а во всех больницах Парижского региона объявлен режим чрезвычайной ситуации для противостояния возможному потоку новых больных: эпидемическая обстановка в стране продолжает ухудшаться, сообщает Le Figaro.
В пятницу в эфире BFM TV председатель научного совета Жан-Франсуа Дельфрасси заявил, что эпидемия коронавируса далека от завершения, и призвал французов запастись терпением. По его словам, необходимо рассматривать ситуацию в среднесрочной и долгосрочной перспективе, то есть «на кону не только сентябрь 2020 года, но и вся зима 2020 года, весна 2021 года». Главный иммунолог страны объяснил, что французов ждут «сложные шесть месяцев», которые, однако, можно пережить, если подготовиться к длительной эпидемии. «Нам необходимо научиться жить с вирусом до следующего лета», — подчеркнул учёный.
Как рассказал Жан-Франсуа Дельфрасси, вирус «ещё некоторое время» будет распространяться по стране, пока не «ослабнет» к весне. Пока же, считает специалист, «нужно сделать всё, чтобы избежать введения местного карантина», и прибегать к нему только в случае необходимости. То же самое относится к таким промежуточным мерам, как комендантский час.
В заключение Дельфрасси ответил на критику слишком строгих мер, которые правительство принимает после консультации с научным советом. Главный иммунолог страны обратил внимание важность соблюдения социальной дистанции и защиты старшего поколения, а также отметил правильность государственной стратегии по борьбе с коронавирусом, пишет Le Figaro.
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