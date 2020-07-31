Euronews: после отмены карантина чаще всего коронавирусом заражается молодёжь
ВОЗ сообщает, что постепенное снятие карантинных мер, в частности, в Европе, привело не только к возникновению — вполне, как полагают специалисты, предсказуемому — новых очагов инфекции, но и к изменению возрастного профиля тех, кто заражается коронавирусом и заболевает COVID — 19. Сейчас это не пожилые люди, а, напротив, те, кому не исполнилось и 40. Эксперты говорят, что причина — в модели поведения молодых, и в том, что они не всегда соблюдают меры предосторожности.
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