WP: продажи в «чёрную пятницу» разочаровывают — и это признак экономических проблем

По сравнению с прошлым годом в «чёрную пятницу» американцы купили в магазине меньше товаров. Те, кто всё-таки что-то купил, потратили меньше денег, пишет The Washington Post. Несмотря на рекордные онлайн-продажи, эти цифры говорят о том, что пандемия коронавируса не только изменила привычки потребителей, но и сильно ударила по их кошельку.

По сравнению с прошлым годом в «чёрную пятницу» новые вещи купило меньше американцев, а те, кто всё-таки что-то купил, потратили на эти цели меньше денег — что стало лишь очередным показателем того, насколько сильно пандемия коронавируса изменила потребительские привычки, а также какие проблемы она создала для магазинов розничной торговли, пишет The Washington Post.

По данным Национальной федерации розничной торговли, в период со Дня Благодарения по «киберпонедельник» покупки в интернете или реальных магазинах сделали примерно 186 млн американцев, в то время как год назад этот показатель составил 190 млн. В среднем покупатели оставляли в торговых точках по $312, что на 14% меньше, чем в 2019 году ($362).

Отраслевое объединение объяснило подобное падение шквалом ранних праздничных акций, которые ритейлеры частично запустили ещё в октябре. Тем не менее аналитики отметили, что своё веское слово также сказала атмосфера экономической неопределённости в сочетании с высокой безработицей и растущим уровнем заболеваемости коронавирусом.

«Большинство ритейлеров ждёт тяжёлый праздничный сезон, — считает управляющий партнёр RSR Research Паула Розенблюм. — Target, Walmart, бакалейные и спортивные магазины получают большую прибыль, но сотни тысяч независимых ритейлеров уже вышли из бизнеса. Дела пойдут хуже, прежде чем всё наладится».

Спустя девять месяцев после начала пандемии фирмы розничной торговли радикально перестроили свои цепочки поставок, изменили планировки магазинов и настроили онлайн-сегмент, с тем чтобы подстроиться под новые потребительские требования. В частности, многие из них ввели возможность забирать товары через окошко и вплотную занялись сайтами и мобильными приложениями.

«Чёрная пятница» в этом году также выглядит несколько иначе, чем раньше: некоторые из крупнейших американских ритейлеров — Amazon, Target и Walmart — объявили о праздничных скидках в октябре. Многие сетевые предприятия также закрыли магазины на День Благодарения и в течение нескольких недель регулировали уровень продаж в оффлайне, чтобы рассеять толпы покупателей.

Эти усилия, похоже, принесли свои плоды: по сравнению с прошлым годом в День Благодарения продажи в реальных магазинах упали на 55%, а на «чёрную пятницу» — на 37%.

Хотя онлайн-продажи ожидаемо побили все рекорды, их рост оказался всё же не таким выраженным, как ожидали аналитики. Если верить Adobe Analytics, в целом американцы в «киберпонедельник» потратили в интернете $10,8 млрд, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Между тем пандемия расширила пропасть между крупнейшими и наиболее успешными ритейлерами и остальной отраслью. При этом аналитики ожидают ещё большего увеличения этого отрыва в ходе сезона предпраздничного шоппинга, когда американцы, скорее всего, будут пользоваться услугами привычных им магазинов.

По словам Amazon, нынешний сезон стал для компании самым масштабным за всю её 26-летнюю историю. Хотя компания не стала раскрывать конкретные цифры продаж, она сообщила, что её бестселлерами стали умная колонка Echo Dot, новая книга Барака Обамы под названием «Земля обетованная» и фен-щётка от Revlon. Покупатели также не обделили своим вниманием игрушки, наборы для генетического тестирования и предметы «домашнего уюта».

Федерация розничной торговли также спрогнозировала устойчивый рост предпраздничных расходов на 3,6% — 5,2% по сравнению со средним показателем в 3,5% за последние пять лет, так как тратиться потребителям будут помогать мощное ралли на фондовом рынке и рост стоимости жилья. Тем не менее коронавирусная рецессия подпитала высокую безработицу, в результате чего многие миллионы американцев остались без работы, а некоторые из них лишь с трудом могут прокормить себя.

«Восстановление получается очень двойственным, — признала Розенблюм. — Коэффициент сбережений высок, люди под угрозой выселения, а никаких стимулирующих пакетов пока не предвидится. Для многих это Рождество будет не самым приятным».