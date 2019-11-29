Independent: во Франции предложили запретить рекламу «чёрной пятницы»

Национальное собрание Франции обсудит поправку, предлагающую запретить продвижение распродажи «чёрная пятница» в стране,
сообщает The Independent. Выступившая с инициативой бывший министр экологии страны Дельфин Бато полагает, что сезонная акция приводит к чрезмерному потреблению, пагубно отражающемуся на экологии.
Комитет по устойчивому развитию парламента Франции принял поправку, призванную запретить ноябрьскую акцию распродаж «чёрная пятница», превратившуюся в «глобальный феномен», пишет The Independent.
Предложение законодательно запретить рекламу и продвижение сезонной распродажи выдвинула бывший министр экологии страны Дельфин Бато, предупредив, что её проведение вредит экологии и стимулирует «чрезмерное потребление».
Теперь поправке предстоит пройти голосование в Национальном собрании — нижней палате французского парламента, где её обсуждение пройдёт уже в следующем месяце.
С критикой «чёрной пятницы» также выступила министр комплексных экологических преобразований Элизабет Борн, заявив, что акция создаёт «пробки, загрязнение и выбросы газов».
«Мы не можем одновременно сокращать выбросы парникового газа и призывать к потребительскому безумию», — отметила министр, добавив, что поддержала бы подобную распродажу, приноси она прибыль небольшим французским торговым точкам, однако выигрывают от «чёрной пятницы» в основном лишь крупные онлайн-продавцы.
Тем не менее в стране нашлись и те, кто инициативу Бато поддержать не готов. Так, представители ассоциации электронных торговых площадок Франции осудили предложение, передаёт The Independent.
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