LCI: «чёрная пятница» ежегодно оборачивается экологическим бедствием

Ежегодная «чёрная пятница» стала настоящим «праздником потребления», и онлайн-ритейлеры, стремясь привлечь клиентов, готовы на все средства и любые скидки, сообщает LCI. Между тем, от всплеска продаж страдает экология — ведь чтобы доставить клиентам их покупки, а затем вернуть то, что им не приглянулось, приходится задействовать огромное количество транспорта.

Каждый год в «чёрную пятницу» «компании переходят на военное положение»: этот «праздник потребления», позаимствованный Францией у США и организуемый менее чем за месяц до Рождества, уже стал настоящим событием для розничной торговли, сообщает сайт французского канала LCI. Пытаясь привлечь покупателя, коммерсанты не стесняются предлагать скидки в районе 40—60%, а высокая прибыль от таких акций — вкупе с тем обстоятельством, что эффективность распродаж с каждым годом всё же падает, — уже привела к тому, что период скидок отныне растягивается на семь дней и называется «чёрной неделей», отмечает корреспондент канала.

Согласно исследованию французской Федерации онлайн- и дистанционной торговли, граждане страны в этом году потратят в интернет-магазинах за несколько «скидочных» дней €1,7 млрд. Между тем «праздник», во время которого потребителей «подзуживают к тому, чтобы покупать, не задавая лишних вопросов», обходится дорого — и не только в экономическом, но и в экологическом смысле, подчёркивается в материале. И дело не только в том, что транспортным компаниям за считанные дни придётся доставить миллионы посылок, а ещё и в том, что потребители моложе 30 лет вернут в магазины примерно четверть из них, как свидетельствует исследование, проведённое в 2018 году немецким отделением Greenpeace.

Хотя во Франции подобных исследований не проводилось, здесь наблюдается аналогичная тенденция, чему активно способствует среди прочего бесплатный возврат покупок, который предлагает в стране всё больше онлайн-ритейлеров. К примеру, в специализирующемся на обуви интернет-магазине Spartoo покупатели возвращают больше 10% посылок, и возврат осуществляется за счёт предприятия, отмечает корреспондент LCI.

Как пишет журналист, хотя возврат покупок кому-то может показаться совершенно «безобидным мероприятием» — тем более что магазины делают всё, чтобы облегчить этот процесс, — на деле он «в колоссальных масштабах порождает загрязнение». Прежде всего это связано с тем, что количество километров, которое необходимо преодолеть транспортным компаниям, сразу умножается вдвое — притом что на грузовой транспорт уже сейчас приходится 20% от городского дорожного трафика и 30% выбросов парниковых газов, тогда как в целом лёгкие и тяжёлые грузовые автомобили генерируют до 40% от всех выбросов углекислого газа автомобильным транспортом. Кроме того, согласно исследованию, проведённому в июне этого года американским СМИ Axios, всё более широкая распространённость услуги «доставка в день заказа» среди интернет-ритейлеров ещё сильнее увеличивает нагрузку на транспортные компании «последнего километра», дополнительно увеличивая выбросы ими парниковых газов, — теперь они по уровню загрязнения равносильны работе 7 млн легковых автомобилей за целый год.

Чтобы обеспечить быструю доставку и возврат посылок, онлайн-магазины всё чаще начинают строить на окраинах городов склады: по данным французской НПО France Nature Environnement (FNE), число таких складов в стране увеличилось с нулевых годов на 200%, говорится в статье. К примеру, гигант интернет-торговли Amazon совсем недавно открыл в коммуне Бретиньи-сюр-Орж неподалёку от Парижа складское помещение площадью 142 тыс. кв.м: это эквивалентно тысяче футбольных полей. Подобные объекты позволяют удовлетворить желание клиента получить свой товар как можно быстрее, но нельзя забывать, что и они оказывают ощутимое воздействие на окружающую среду, внося вклад в разрастание городов за счёт сельской местности и сокращение площади зелёных насаждений. Как подчёркивают представители FNE, в центральном регионе Иль-де-Франс вдоль автомагистралей между пригородом Парижа Женвилье и коммуной Трамбле-ан-Франс один за другим расположены 120 складов площадью более 5 тыс. кв.м каждый — то есть вместе они занимают 20 млн кв.м, что равносильно четверти всей жилой недвижимости в стране. Стоит отметить, что эти строения нуждаются в освещении, вентиляции и хотя бы минимальном отоплении, а все эти услуги — это дополнительные выбросы.

Отдельной проблемой является заполняемость посылок, в которых товары возвращаются продавцу: согласно исследованию, проведённому в 2018 году компанией Forbes Insight и британским производителем гофрированного упаковочного картона DS Smith, в среднем почти четверть (24%) пространства в посылках остаётся пустой; для одежды этот показатель оценивается в 18%, тогда как для игрушек — в 52%, а для стеклянной посуды — в 64%, продолжает автор. За год в циркулирующих между Европой, Азией и Америкой посылках накапливается неиспользованного пространства на 61 млн стандартных 20-футовых контейнеров, перевозка которых генерирует выброс 122 млн тонн углекислого газа — то есть столько же, сколько производит в год Бельгия или Аргентина, — и это если не учитывать выхлоп транспорта, перевозящего товары из портов до распределительных складов.

Впрочем, несмотря на всё это загрязнение, 30% возвращёных товаров всё равно оказывается в мусорной корзине — во всяком случае, так сообщали в 2018 году несколько немецких НКО, цитируя свидетельства бывших сотрудников Amazon. Как пояснил в интервью французским СМИ эксперт по отходам немецкой НПО Bund Рольф Бушманн, после каждого возврата ритейлерам приходится удостовериваться, что товар не повреждён, переупаковывать его, возвращать на онлайн-прилавок, а затем снова доставлять, а на это не всегда хватает ресурсов. В той же Spartoo в отделе, занимающемся распаковкой возвращённой продукции, приведением её в товарный вид и заменой, работает 25 человек.

В целом, по данным французского правительства, в год в стране выбрасывается или уничтожается новых нереализованных промышленных товаров на сумму 650 млн евро, передаёт LCI. Чтобы положить конец такому «монументальному расточительству», французский сенат 25 декабря прошлого года поддержал запрет на уничтожение нереализованных непищевых товаров, включая одежду, продукты гигиены и бытовую технику. Запрет, который стал частью нового закона «О борьбе против нерационального потребления», войдёт в силу в 2021 году для продуктов, годных к переработке, и в 2023-м — для остальных.

Между тем, отдельные инициативы в поддержку «более разумного потребления» предпринимают и сами магазины: во Франции более 600 брендов запустили кампанию Make Friday Green Again («Сделаем пятницу снова зелёной»), в рамках которой отказались от участия в «чёрной пятнице», пишет сайт французского канала. Другие предприятия, которые пока не готовы отказываться от ноябрьских скидочных программ, передают часть полученной за этот период прибыли организациям, борющимся против загрязнения окружающей среды или бедности.