Daily Telegraph: учёные признали шопоголизм психическим заболеванием

Непреодолимую тягу к покупкам следует считать психическим расстройством — к такому выводу пришла группа учёных после нового исследования, сообщает The Daily Telegraph. Анализ показал, что легкодоступность и простота использования онлайн-магазинов способствуют возникновения навязчивых желаний и возникновение зависимости.

Учёные заявили, что шопоголизм следует признать психическим заболеванием, потому что сейчас у многих людей наблюдаются признаки навязчивого поведения из-за удобства онлайн-покупок, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Comprehensive Psychiatry.

Как рассказывает издание, в новом анализе приняли участие 122 человека, проходящие лечение от навязчивой потребности в покупках (ониомании). У трети из них обнаружили симптомы зависимости от онлайн-шоппинга, при этом они в большей степени страдали от тревоги и депрессии.

На данный момент согласно 11 версии Международной классификации болезней ониомания не является отдельным психическим заболеваниям, а лишь одним из «других расстройств импульсного контроля». Она отличается желанием покупать и зацикленностью на покупках, а также непреодолимой потребностью обладать товарами массового потребления в поисках своей самоидентичности. Пациенты с таким расстройством покупают больше товаров, чем могут себе позволить или чем им необходимо для получения удовольствия, отмечается в статье. Однако, по мнению учёных, лёгкость, с которой теперь люди могут удовлетворить свои желания онлайн, обостряет течение болезни и приводит к серьёзным зависимостям.

«Пришло время признать ониоманию отдельным психическим расстройством и больше рассказывать об этом заболевании в интернете», — заявила ведущая исследовательница Астрид Мюллер, профессор на кафедре психосоматической медицины и психотерапии в Высшей медицинской школе Ганновера. Учёные предупредили, что онлайн-шоппинг создаёт опасную ситуацию, когда доступность, анонимность, лёгкость и дешевизна способствуют развитию зависимости. В долгосрочной перспективе такое расстройство может привести к потере семьи, долгам и даже криминальной деятельности для оплаты покупок, отмечает The Daily Telegraph.