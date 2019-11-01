Гибнут «от отчаяния» — CBS News объяснил, почему жизнь мужчин в США стала короче

03:00 Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на этапе Гран-при во Франции Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли первое место по итогам короткой программы в соревнованиях спортивных дуэтов на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.

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03:00 Эмбиид и Таунс дисквалифицированы на два матча НБА за драку Центровые Джоэл Эмбиид и Карл-Энтони Таунс, устроившие драку во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Филадельфия Сиксерс» и «Миннесота Тимбервулвз», дисквалифицированы на две игры.

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03:00 Звезда «Голден Стэйт» Карри выбыл минимум на три месяца Звёздный разыгрывающий защитник клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри выбыл из строя минимум на три месяца из-за перелома руки.

03:00 Педерсен: определена редакционная группа конституционного комитета САР Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что редакционная группа конституционного комитета САР в составе 45 человек сформирована и начнёт работу в понедельник, 4 ноября.

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03:00 Бывший вице-президент ОКР Билалов отпущен под залог в США Исполняющий обязанности пресс-секретаря миграционной службы США Брайан Кокс заявил, что задержанный ранее в Соединённых Штатах бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов был отпущен под залог.

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03:00 Косторная недовольна оценками за короткую программу на этапе Гран-при во Франции Россиянка Алёна Косторная прокомментировала своё выступление в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.

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03:00 ЦСКА победил «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче шестого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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