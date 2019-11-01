Гибнут «от отчаяния» — CBS News объяснил, почему жизнь мужчин в США стала короче

Американские мужчины в среднем стали жить меньше, сообщает CBS News. При этом, как отмечает телеканал, распространённой причиной преждевременной смерти является «отчаяние», которое исследователи связывают с экономическим неравенством и плохими перспективами на рынке труда.
Продолжительность жизни мужчин в США снижалась три года подряд. В 2017 году средняя продолжительность жизни американца была 76,1 года — на четыре месяца меньше, чем в 2014-м.
Повышенные расходы на здравоохранение в развитых странах, как правило, связывают с повышением продолжительности жизни. Соединённые Штаты, таким образом, стоят особняком.
Но всё больше американских мужчин становятся жертвами так называемой смерти от отчаяния, причины которой — передозировка наркотиков, самоубийства и алкоголизм. За последнее десятилетие смертность от передозировки наркотиков среди мужчин старше 15 лет выросла почти вдвое.
Впервые пролили свет на эту проблему принстонские экономисты, связывающие такую смерть с ухудшением перспектив трудоустройства среди белых мужчин без высшего образования.
По словам некоторых экспертов, корнем проблемы может быть и усугубляющееся неравенство доходов. У более обеспеченных американцев шансы прожить более 70 и 80 лет выше, чем у среднего класса и бедных. А гарвардские аналитики недавно установили, что мужчины, относящиеся к одному проценту получателей самых высоких доходов, в среднем живут на 15 лет дольше одного процента с самыми низкими доходами.
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