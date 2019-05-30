Foreign Policy: в рейтинге улучшения жизни детей США на отстающих позициях

В рейтинге стран по уровню благополучия детей США находятся примерно на одних позициях с Россией и Китаем. Однако если Москва и Пекин добились большого прогресса за последние годы, то Штаты остаются на прежних позициях, хотя у них в сельских районах каждый четвёртый ребёнок растёт в бедности. «Дети не голосуют. Вот в чём разница», — приводит Foreign Policy слова экспертов.

Пока Вашингтон старается сохранить отрыв в сфере обороны и технологий, остаётся область, в которой Россия и Китай скорыми темпами его нагоняют, — благополучие детей, пишет Foreign Policy.

Как следует из недавнего доклада, посвящённого этой теме, США и Китай находятся на одинаковых позициях и лишь на один пункт превосходят Россию. Авторы доклада исследовали количество детей, которые страдают от бедности, жестокости, ранних браков и подростковой беременности.

За три года, в течение которых публикуют ежегодные доклады, Китай поднялся с 41-й на 36-ю строчку рейтинга лучших стран для детей. США всё это время на этой строке и держались — и это ниже, чем уровень Кувейта и Белоруссии. При этом на первом месте стоит Сингапур, а Южная Корея и европейские страны занимают остальные 10 мест.

В итоге, хотя в США ситуация с посещением школ, питанием и детской смертностью лучше, чем в Китае, там больше подростковой беременности, ранних браков и суицидов.

Впрочем, если сравнивать с 2000 годом, то прогресс показали почти все страны из исследуемых, хотя самые лучшие результаты оказались у стран развивающихся. Получилось, что США тоже улучшили свои показатели, но не так сильно, как Россия или Китай. «Мы исправляемся, но остальной мир исправляется быстрее», — приводит издание слова главы компании, которая проводила исследование.

И хотя США — одна из богатейших стран мира, в вопросе детей они отстают от своих европейских коллег, и особенно в сельских регионах, где каждый четвёртый ребёнок растёт в бедности, где хуже обстоят дела с детской смертностью, доступом к высшему образованию, здоровой едой. Такой медленный прогресс в США объясняется, в том числе, недостаточной политической волей. «Дети не голосуют. Вот в чём разница в политике», — приводит издание слова эксперта.

Если же смотреть по мировым показателям, то ситуация заметно исправилась. И организация выделила 10 факторов, которые позволили этого достигнуть. Туда вошли, в том числе, создание одинаковых условий для мальчиков и девочек, женщин и мужчин, новые технологии и международная поддержка. Так, Эфиопии удалось добиться впечатляющих результатов именно благодаря международной поддержке: детская смертность сократилась в два раза.

Впрочем, в трёх странах ситуация стала хуже по сравнению с 2000 годом: в Сирии, Венесуэле, Тринидаде и Тобаго, где дети недоедают. В Венесуэле главная проблема — убийство детей, поскольку в стране уже многие годы политический и экономический кризис: до пяти лет не доживает 40% детей. В Сирии же основные проблемы вызваны войной, поясняет Foreign Policy.