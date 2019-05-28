CNN

CNN: «бессмысленный акт насилия» — мужчина с ножом устроил резню в японском Кавасаки

Материал представлен в переводе ИноТВ
В результате нападения мужчины с ножом в японском городе Кавасаки погибли двое, в том числе ребёнок, передаёт CNN. Как отмечает канал, ещё 17 человек получили ранения. По имеющимся данным, подозреваемый в нападении покончил с собой во время задержания.

В результате бессмысленного акта насилия в Японии погибла одна девочка и один мужчина. Кроме того, когда вооружённый ножом мужчина напал на толпу рядом с парком в городе Кавасаки к югу от Токио, было ранено 17 человек. В числе жертв — 16 учеников начальной школы.

Представитель больницы сообщил CNN, что одной из погибших было 12 лет. Второй жертвой оказался 39-летний мужчина. Подозреваемый в нападении, судя по всему, покончил с собой во время задержания.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 28 мая 2019 года.

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CNN США Северная Америка
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