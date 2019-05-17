SZ: в Германии хотят частично запретить ношение ножей

Немецкие улицы стали менее безопасны, поэтому требуется частично упразднить право на ношение ножей, считает министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус. В своём интервью для Süddeutsche Zeitung он отметил, что необходимо ограничить допустимую длину ножевых лезвий, а также полностью запретить ножи в общественных местах.
В Германии каждый гражданин может иметь при себе нож, что является опасной практикой: поэтому ношение ножей должно быть частично запрещено, заявил министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус в своём интервью для Süddeutsche Zeitung.
В частности, Писториус предложил ограничить допустимую длину лезвий ножей, а также ввести полный запрет на ношение ножей в публичных местах. При этом он подчеркнул, что такие меры не будут означать тотального контроля, наподобие того, что практикуется в американских школах — полиция будет осуществлять выборочные проверки, основываясь на собственном опыте и компетенциях. Политик заверил, что силовые органы не будут действовать по принципу «подозреваются все».
Обосновывая необходимость запретов, Писториус говорит о том, что, согласно опросам, обстановка на улицах стала более опасной. По его словам, за последние два года в Нижней Саксонии было зафиксировано 3700 инцидентов с применением холодного оружия, которые привели к гибели 22 человек.
При этом Писториус подчеркнул, что предлагаемые им меры не имеют антимигрантского подтекста: он отметил, что, согласно данным статистики, между растущим количеством преступлений с использованием ножей и увеличившимся числом мигрантов нет связи. Издание пишет, что такие выводы делала партия «Альтернатива для Германии».
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