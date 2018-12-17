FAZ: в полиции Франкфурта заподозрили наличие правоэкстремистской ячейки

Письма с угрозами в адрес адвоката из Франкфурта Седы Басай-Йылдыз, защищавшей жертв неонацистов, могли отправлять с ведома сотрудников франкфуртской полиции, пишет Frankfurter Allgemeine. Подозрения возникли, поскольку жертве, а также центральному ведомству криминальной полиции федеральной земли Гессен не была предоставлена необходимая информация по делу. Кроме того, неясно, откуда у злоумышленников был точный адрес адвоката, который можно получить только во внутренней полицейской системе.

Уголовная полиция федеральной земли Гессен начала расследование по делу о предполагаемом существовании правоэкстремистской ячейки в франкфуртской полиции, пишет Frankfurter Allgemeine. Для проверки обвинений была создана специальная рабочая группа.

Адвокат Седа Басай-Йылдыз из города Франкфурт-на-Майне, защищавшая интересы жертв неонацистской группировки NSU, с августа получала письменные угрозы в свой адрес и в адрес своей дочери, которую обещали «зарезать». Саму же Йылдыз называли «турецкой свиньёй». Как сообщает издание, с тех пор адвокат регулярно осведомлялась у местной полиции о том, удалось ли им что-нибудь узнать, и взята ли под охрану её семья, однако ей так и не предоставили необходимой информации. Теперь же, согласно обнародованной в минувшую субботу информации, следствие подозревает, что в этом деле замешаны сами сотрудники франкфуртской полиции.

Frankfurter Allgemeine пишет, что гессенское центральное ведомство криминальной полиции ещё неделю назад начало настаивать на том, чтобы взять расследование в свои руки. Как заявили представители ведомства, об угрозах в адрес Йылдыз они узнали только из прессы. При этом, многие улики до сих пор не проанализированы до конца.

До сих пор окончательно не выяснено, как ячейка из пяти подозреваемых франкфуртских полицейских связана с письмами в адрес адвоката. Издание сообщает, что в угрозах могут быть замешаны и другие люди, подписывавшие свои письма псевдонимом NSU 2.0. При этом, в полиции не исключают, что в итоге случай может приобрести «гораздо большие масштабы».

В фокусе расследования всё чаще содержится одна из пяти подозреваемых сотрудников франкфуртского полицейского участка: предполагается, что она распространяла тексты, изображения и символику правоэкстремистского содержания. Именно к ней изначально привёл след по делу о письмах с угрозами. Следствие подозревает, что она раннее запрашивала имя Седы Басай-Йылдыз во внутренней полицейской системе без видимой на то причины — а именно через эту систему можно узнать частный адрес адвоката. Данный факт может объяснить, откуда у отправителей угроз был точный адрес Йылдыз.

Как информирует Frankfurter Allgemeine, Седа Басай-Йылдыз не только защищала жертв NSU, но также выступала адвокатом обвинённых в терроризме Сами А. и Хайкеля С., за что уже раннее получала угрозы.

Пресс-секретарь полиции Франкфурта заявил, что по причинам ведущегося следствия он не может ответить, почему информацию адвокату не предоставили своевременно.