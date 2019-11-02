BFM TV: запрет фуа-гра в Нью-Йорке повлияет не на прибыль, а на «моральное состояние» французских производителей

Городской совет Нью-Йорка ввёл запрет на торговлю фуа-гра, однако французские производители от этого не пострадают: их продукт не закупается США напрямую, передаёт BFM TV. Тем не менее производители деликатесов обеспокоены чередой событий, неблагоприятных для развития отрасли: вспышкой птичьего гриппа в 2016 году, возросшей популярностью веганства и американскими пошлинами.
Начиная с 2022 года в Нью-Йорке вводится запрет на торговлю фуа-гра.
Это не повлечёт никаких экономических последствий для французских производителей, потому что они не поставляют свой продукт в Соединённые Штаты, однако это скажется на их моральном состоянии. Они устали от обвинений. С репортажем из департамента Жер Жан-Ив Форкес.
Франсис Моко, производитель фуа-гра из Жера, с трудом переваривает непрекращающиеся нападки, которым подверглась его профессия. Поэтому решение муниципального совета Нью-Йорка он принял с трудом.
ФРАНСИС МОКО, производитель фуа-гра в Л’Иль-Журдэн:Это совсем уже ни в какие ворота, потому что прошло всего два года после птичьего гриппа, когда мы… когда федерация очень пострадала. Существует феномен веганства, который нас достал. А теперь к тому же ещё проводимая политика, когда Трамп вводит пошлины на наши товары. И далее — Нью-Йорк, городской совет, который ввёл запрет на фуа-гра. Так что нам остаётся спокойно работать и продавать наш товар, у которого, как бы то ни было, очень хорошее качество.
Связанный с птичьим гриппом кризис сократил объёмы производства на 10 процентов в течение трёх последних лет. Однако для отрасли не может быть и речи о том, чтобы признать своё поражение. Мари-Пьер Пэ, директор межпрофессионального ведомства, не теряет надежды.
МАРИ-ПЬЕР ПЭ, директор Межпрофессионального комитета по фуа-гра: Всё, что запрещено, вызывает сильное желание. Так что я думаю, найдётся множество плюсов, которые отыщут наши друзья-американцы. Я верю в то, что американские рестораторы смогут найти решение этой проблемы.
Пять тысяч производителей фуа-гра надеются на лучшее и теперь сосредоточились на ближайшем событии: праздновании Нового года.
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