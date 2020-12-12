CNN: шифр серийного убийцы Зодиака разгадали 51 год спустя
Сообщение, получившее название «шифр 340», было расшифровано совместными усилиями трёх специалистов: разработчика программного обеспечения из Вирджинии Дэвида Оранчака, бельгийского программиста Ярла Ван Эйке и австралийского математика Сэма Блейка.
В результате расшифровки было получено следующее сообщение: «Надеюсь, вам очень нравится пытаться меня поймать. На том телешоу, где обсуждали меня, был не я. Я не боюсь газовой камеры, поскольку она лишь скорее отправит меня в рай. Ведь теперь у меня достаточно рабов, которые будут работать на меня в то время, как у всех остальных не будет ничего, когда они достигнут рая, поэтому они и боятся смерти. А я не боюсь, так как знаю, что моя новая жизнь будет лёгкой в райской смерти».
Как отмечается в статье, слово «рай» в этом послание, в котором, к тому же, не было знаков
CNN также поясняет, что в этом послании речь идёт о ток-шоу The Jim Dunbar Show. Это зашифрованное сообщение было отправлено через две недели после того, как на шоу позвонил человек, назвавшийся Зодиаком.
«Это было невероятно. Это стало большим шоком, я никогда не думал, что мы что-нибудь найдём, потому что я так привык к неудачам, — рассказал каналу CNN Оранчак, который работал над расшифровкой сообщений с 2006 года. — Когда я только начинал, я всегда с восторгом наблюдал, как получаются те или иные слова — но это походило на ложноположительные результаты, на фантомы. Я привык к этому. Путь был долгим — мы даже не знали, было ли там какое-то послание».
По словам дешифровщиков, ещё неделю назад они передали расшифрованный ими текст ФБР и не сообщали о своём успехе до тех пор, пока бюро не подтвердило, что им можно это сделать.
Серийный убийца Зодиак наиболее известен тем, что оставил след из пяти нераскрытых убийств, совершённых в период с 1968 по 1969 год. Его так и не поймали, но он стал известен благодаря тому, что вплоть до 1974 года писал в полицию и местные СМИ письма, в которых хвастался совершёнными преступлениями. Некоторые из этих посланий, как отмечает CNN, были зашифрованы.
В своём заявлении ФБР указало, что его офис в Сан-Франциско и местные правоохранительные органы продолжают расследование этого дела.
«Из-за продолжающегося расследования и из уважения к жертвам и их родственникам мы не будем давать никаких дополнительных комментариев в настоящее время», — говорится в заявлении бюро.
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