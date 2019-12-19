Вести: в полиции сомневаются, что будет названо имя заказчика убийства Шеремета

Адвокаты и знакомые предполагаемых убийц журналиста Павла Шеремета не верят, что полиция задержала причастных к резонансному преступлению. Однако, как рассказали собеседники «Вестей» в правоохранительных органах, все задержанные были хорошо знакомы между собой и нуждались в деньгах, поэтому и совершили преступление. Но заказчик убийства вряд ли будет назван или его станут искать, поскольку для этого должна быть политическая воля.

Возможная причастность пятерых волонтёров и ветеранов АТО к убийству известного журналиста Павла Шеремета вызвала огромный общественный резонанс. «Вести» пообщались со знакомыми задержанных, чтобы понять, насколько они верят в то, что предъявленное им обвинение может быть правдой. Все они наотрез отказываются называть свои имена в прессе. В итоге издание составило небольшое досье на подозреваемых в убийстве Шеремета.

Андрей Антоненко, позывной Riffmaster, 48 лет.

Музыкант. В 2003 году создал поп-группу Riffmaster. Активный участник «евромайдана». С 2015 года приезжал на фронт в качестве музыканта. Затем поступил на службу по контракту. Через полтора года стал сержантом. В 2017 году Антоненко получил нагрудный знак Минобороны и отличие президента «За гуманитарное участие в антитеррористической операции».

«Андрей всегда мечтал стать музыкантом с мировым именем. Ещё в советские времена очень долго шёл к этому, много писал, музицировал, участвовал в разных фестивалях. Но потом случился распад СССР — это его озлобило. Андрей крайне непостоянный, ветреный — сегодня у него одни взгляды, завтра другие. Друзья к этому привыкли. Андрей никогда не был каким-то идейным и убеждённым нацистом. В то, что он заказчик и исполнитель, никто не верит», — рассказывают собеседники издания в кругах волонтёров.

Юлия Кузьменко, позывной «Лиса», 40 лет.

Родилась в Горловке, но в середине 1990-х приехала в Киев, где поступила в Медицинский университет имени Богомольца. Получив диплом кардиохирурга, она начала работать в Институте сердечно-сосудистой хирургии, а затем в центре детской кардиологии.

Активистка «евромайдана», она была одним из сооснователей группы «Евромайдан SOS». Позже ездила как волонтер в зону конфликта в Донбассе. Разведена, воспитывает дочь. По словам её знакомых, дом и автомобиль ей достался после развода. А в зоне АТО она познакомилась с будущим супругом Петром Кияном.

«Крайне выдержанная, расчётливая, педантичная женщина. У нее всё всегда было под контролем. Не понимаю, зачем ей надо было кого-то убивать? Она была достаточно обеспеченной женщиной, её даже за границу приглашали работать», — говорит собеседник «Вестей».

Яна Дугарь, военный медик, 26 лет.

Родом из Полтавской области. Имеет высшее медицинское образование, некоторое время жила во Львовской области.После начала войны в Донбассе Яна Дугарь записалась добровольцем и стала санитаром в военном мобильном госпитале №66 города Покровск. Позже перевелась в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду.

«Яна некоторое время встречалась с мужчиной. Потом было расставание, которое она тяжело пережила. Чтобы излечиться от душевных ран, отправилась на фронт», — вспоминает один из волонтёров.

Инна Грищенко, позывной «Пума», 40 лет.

Работала в СИЗО и Бучанской колонии. Разведена, воспитывает дочь. На фронт пошла добровольцем. Была ранена в ногу. После возвращения работала в Pizza Veterano. Вместе с Владиславом Грищенко основали во Львове ветеранскую ресторацию «Патриот».

«Странная женщина. Бросила всё и отправилась на войну — её многие отговаривали. Инна сильная, по природе лидер, если что-то задумает — отговорить трудно. После войны вернулась раненая. Насколько я знаю, родные её постоянно упрекали этим. После АТО странности в ней увеличилось. Она всё время пыталась с кем-то сражаться», — говорит её знакомый.

Владислав Грищенко, позывной «Буча», 41 год.

Имеет шесть судимостей. Ему инкриминировали кражу, мошенничество, вымогательство, хулиганство, грабёж. На свободу Грищенко вышел в 2013 году, в разгар «майдана» его освободили досрочно. В АТО Грищенко попал как доброволец, служил в разведке, возглавлял взвод, принимал участие в обороне Донецкого аэропорта. Позже он заключил контракт с вооружёнными силами, став сапёром 95-й отдельной аэромобильной бригады.

В 2016 году Грищенко попытались нанять для убийства фермера в Днепропетровской области. Но вместо того, чтобы совершить убийство, он помог полиции раскрыть преступление.

«В определённых кругах считали, что Влада завербовали. Он работал то ли на полицию, то ли на СБУ. Вербовка произошла после того случая с киллером», — рассказали его знакомые.

Адвокаты задержанных делают громкие заявления о непричастности своих клиентов. Например, защитник Антоненко ставит под сомнение, что он мог пойти подрывать автомобиль в куртке с принтом, по которому его явно могли идентифицировать.

Адвокат Кузьменко уверяет, что его подзащитная не выключала телефон и переписывалась в мессенджере в день убийства. А депутат Яна Зинкевич представила некие документы, подтверждающие, что Дугарь в день подрыва машины Шеремета находилась в Донбассе.

Следствие официально ничего, кроме сказанного на брифинге, не комментирует, но источники «Вестей» в МВД подтверждают: все задержанные были хорошо знакомы между собой и имели на руках оружие, которое привозили из Донбасса. Что же касается убийства Шеремета, то изначально версия его заказного характера основывалась на том, что все подозреваемые нуждались в деньгах.

«Семья Грищенко — очень небогатые люди, ресторанный бизнес не пошёл. Антоненко — несостоявшийся малоизвестный музыкант. Дугарь — обычная молодая девочка, тоже крайне небогатый человек. А у Кузьменко больные руки — её дальнейшая карьера хирурга также стоит под вопросом. Но у преступления был заказчик. Правда, вряд ли он будет назван или его станут искать. Для этого должна быть политическая воля», — резюмирует собеседник издания из полиции.