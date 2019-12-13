1+1: на Украине заявили о раскрытии убийства журналиста Шеремета

Украинские силовики заявили о раскрытии убийства журналиста Павла Шеремета. Как передаёт «1+1», сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых подозреваемых, проходят обыски. Однако кто же является заказчиком резонансного преступления, пока неизвестно.

Возвращаемся к самому громкому событию дня. Полиция и Генеральная прокуратура заявили о раскрытии убийства Павла Шеремета. Об этом заявили во время совместного брифинга президента, министра внутренних дел и генпрокурора. Прошло задержание подозреваемых. На прямой связи мои коллеги: Инна Власова, Наталья Нагорная и Антон Страшко. Инна Власова слушала силовиков, Инна, вам слово.



ИННА ВЛАСОВА, корреспондент: Кто заказчик убийства неизвестно, однако есть пять подозреваемых. Это Инна и Владислав Грищенко. Именно их ДНК нашли на взрывчатке на другом месте преступления в Ивано-Франковской области. Именно Владислав является специалистом, скажем так, по взрывному делу. Также задержали Владимира Антоненко и Юлию Кузьменко. Андрей живёт недалеко от места убийства Шеремета, а Юлия, вероятно, подложила взрывчатку под машину. Она похожа на ту женщину, которую зафиксировала камера видеонаблюдения. Ну и пятый человек — это Яна Дугарь. Она, вероятно, совершала разведку на месте преступления. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что она фотографировала место преступления. Ну а кто является заказчиком, сотрудникам правоохранительных органов придётся ещё выяснить.



Спасибо, Инна. На месте обыска одного тз подозреваемых уже несколько часов находится Наталья Нагорная. Наталья, ещё раз приветствую, какие последние новости у вас?



НАТАЛЬЯ НАГОРНАЯ, корреспондент: Приветствую. Мне удалось пройти в двери дома Андрея Антоненко через сотрудников спецслужб. Как вы видите, сейчас тут около входа дежурят два десятка сотрудников спецслужб. Обыски, насколько нам известно, там светятся два окна, именно там, якобы, по словам боевых побратимов Андрея, находится его квартира. Также обыски планировали не только в квартире, так говорил нам сам Андрей. Его машина стоит у дверей, за операторами. Насколько нам известно, обыск там не проводился. Поэтому мы ждём результатов и новостей, больше расскажем в ночном выпуске ТСН.



Спасибо, Наталья. Антон Страшко находится возле дома медика Юлии Кузьменко. Антон, приветствую, вам слово.



АНТОН СТРАШКО, корреспондент: На протяжении нескольких часов следователи обыскивают вот это двухэтажное здание, где живёт Юлия Кузьменко. Мы видим их время от времени на втором этаже, там сейчас горит свет, но скопления правоохранителей на улице не наблюдается, как мы видели у коллеги в Киеве. Как говорят знакомые Кузьменко, которые приехали на место, все правоохранители, их полтора десятка, работают внутри дома, на улицу никто не выходит, во двор тоже никого не пускают. Пока у нас такая ситуация.



Спасибо, коллеги. Это были детали громкого дела об убийстве Павла Шеремета, но полиция заказчика так и не назвала, на данное время пока.



Дата выхода в эфир 12 декабря 2019 года.