NRK: политика Вашингтона ставит под угрозу отношения Норвегии с Россией

Американская политика безопасности, основанная на неожиданности, а не на предсказуемости, рассчитана в основном на «внутренний рынок» и не обеспечивает защиту Норвегии, которая имеет общую границу с Россией протяжённостью почти 200 км, отмечает NRK. Довольно сомнительно, что выбранная американцами стратегия даст желаемый эффект, причём пространства для манёвра у Норвегии остаётся все меньше, предупреждает автор.

Отношения Норвегии со своим «могущественным восточным соседом» уже давно строятся на «сдерживании и умиротворении» России, пишет NRK. Однако теперь эта доктрина оказалась под угрозой из-за действий Соединённых Штатов. Этот западный союзник Норвегии во многом строит свою политику безопасности в Арктике на неожиданных манёврах, подрывая тем самым предсказуемость, которая традиционно лежит в основе норвежской политики безопасности, подчёркивается в статье.



Действия Вашиингтона ведут к явной эскалации, предупреждает автор, однако в официальной дискуссии это никак не отражено. Министр обороны Франк Бакке-Йенсен и председатель парламентского комитета Стортинга по иностранным делам и обороне Анникен Витфельдт подчёркивают, что норвежская политика безопасности на Крайнем Севере по-прежнему «предсказуема» и не будет меняться. Проблема в том, что если предсказуемость снижается, то «усилением сдерживания» компенсировать её невозможно, отмечает NRK.



В год «повышенной военной активности» как вдоль норвежского побережья, так и на границе Норвегии и России это особенно важно, поясняет автор. Но это должно также подразумевать, что аналогичную доктрину разделяют союзники из НАТО, и особенно США — к помощи которых Норвегии придётся прибегнуть, если нынешний «ледяной фронт» между Востоком и Западом ухудшится, говорится в статье.



Однако есть уже немало признаков, что США намерены действовать по-другому. Поэтому перед Норвегией встают более серьёзные вызовы, чем раньше, отмечает автор: «За последние пару лет военная эскалация на Крайнем Севере не только усилилась, но и стала бросаться в глаза даже тем из нас, кто не сидит перед экранами в оперативном штабе вооружённых сил у города Будё. А там, в горном бункере, за военными действиями следят и вовсе безотрывно».



При этом уже можно составить целый список не слишком умиротворяющих учений, которые проводились при поддержке США у норвежского побережья, не так уже далеко от границ с Россией, констатирует автор. В частности, в декабре 2018 года в северные воды впервые с 1990-х годов вошёл американский авианосец с ядерным реактором.



Осенью выяснилось, что в обозримой перспективе американские атомоходы будут заходить и в порт Тромсё. В тот же период американские и британские военные направили свои корабли в район Баренцева моря, где не бывали с 1980-х годов. А в ответ на вопрос, почему в этих учениях не участвуют и норвежские войска, норвежцы услышали, что «это не приоритет».



Настоящий ответ, по-видимому, заключается в том, что Норвегия пыталась не провоцировать Россию, полагает автор. Однако в сентябре приоритеты явно изменились: Норвегия приняла непосредственное участие в учениях вместе с американскими, британскими и датскими кораблями, которые вошли в экономическую зону России, близ её ядерного арсенала на Кольском полуострове, отмечает NRK. При этом про активность подводных лодок на глубине остаётся лишь только догадываться.



Нынешний подход норвежских властей к военным учениям, которые проходят в непосредственной близости от границ, является непоследовательным, подчёркивается в статье: «Последние учения с норвежским участием Россия не может считать ни обнадёживающими, ни предсказуемыми».



Вопрос также заключается в том, как новая военная доктрина США на Крайнем Севере сочетается со стремлением Норвегии к сдерживанию и умиротворению одновременно, отмечает автор. Причём большинство американцев даже не догадываются, что США — это «арктическая страна». Большинство американцев считают Арктику безлюдной территорией либо географической зоной, о которой ещё предстоит договориться.



Даже новый президент Джо Байден, похоже, убеждён, что Арктикой могут управлять договоры, а не независимые национальные государства. Но судя по темпам эскалации, уже совсем скоро соперничество «великих держав» США и России развернётся в регионе, где проживает 10% норвежцев, предупреждает NRK.



Трудности для Норвегии заключаются также в том, что недавние международные учения в регионе явно негативно отразились на уровне предсказуемости, говорится в статье. В итоге традиционная внутриполитическая дискуссия об американских войсках в Норвегии постепенно приобретает дополнительное измерение.



Нет сомнений в том, что оборона Норвегии зависит от союзных сил, однако американское присутствие всё чаще дополняется «неожиданными и все более провокационными учениями». Дело дошло до того, что против такого развития уже начали высказываться первыми даже сами военные, сообщается в статье. Они критически смотрят и на участие Норвегии в учениях по соседству с Россией, считая этот шаг «чрезмерной провокацией», пишет NRK.



Многим норвежцам, которые живут и работают в этом регионе, хотелось бы знать, на чём основан новый военный подход США к Арктике, подчёркивает автор: «Важнее всего то, чтобы норвежская политика безопасности была последовательной не только на словах, но и на деле. Но когда мы скачем туда-сюда с американскими учениями по соседству, это никак не обнадёживает и не умиротворяет».



Проблема в том, что американская политика безопасности, основанная на неожиданности, а не на предсказуемости, рассчитана в первую очередь на «внутренний рынок», поясняется в статье, а не для защиты союзной Норвегии, у которой имеется 197-километровая граница с Россией.



Конечно, Россия также вносит определённый вклад в в милитаризацию Крайнего Севера, говорится в статье. Но этот факт лишь усиливает сомнения в отношении того, что выбранная США стратегия сможет дать желаемый эффект, отмечает автор. «Как бы то ни было, пространства для манёвра в сфере политики у Норвегии всё меньше», — заключает NRK.