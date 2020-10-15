112: МИД Украины призвал привлечь Россию к ответственности за кибератаку на Норвегию

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал привлечь Россию к ответственности за кибератаку на парламент Норвегии. Как пишет «112 Украина», Кулеба добавил, что Украина готова усиливать сотрудничество с Норвегией и другими партнёрами для противодействия киберугрозам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал привлечь Россию к ответственности за кибератаку на парламент Норвегии. Как передаёт «112 Украина», об этом глава украинского МИД заявил на своей странице в Twitter.
«Россия должна понести ответственность. Евроатлантическая солидарность и взаимная поддержка имеют ключевое значение для противодействия вызовам гибридной войны», — написал Кулеба.
Он также добавил, что Украина готова усиливать сотрудничество с Норвегией и другими партнёрами для противодействия киберугрозам.
Как напоминает канал, МИД Норвегии обвинил Россию в причастности к взлому электронной почты депутатов норвежского парламента Стортинга в августе, во время которого произошла утечка данных.
В свою очередь посольство России в Норвегии опровергло российский след в деле о хакерском нападении на норвежский парламент Стортинг. Упомянутый инцидент российская дипломатия расценила как серьёзную преднамеренную провокацию, губительную для двусторонних отношений.
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