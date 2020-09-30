УП: глава МИД Украины рассказал, как официальный Киев будет называть Лукашенко

Официальный Киев после 5 ноября будет называть белорусского президента Александра Лукашенко просто Александром Лукашенко, не указывая должности. Как пишет «Украинская правда», об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который ранее заявлял, что инаугурация Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.
После завершения срока полномочий Александра Лукашенко как президента Белоруссии официально Украина планирует называть его по имени, не указывая должности. Как пишет «Украинская правда», это следует из комментария министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Журналисты спросили, как Украина будет называть Лукашенко после завершения срока его президентства 5 ноября — «незаконно избранным», «нелегитимным», поскольку перед этим МИД заявил, что инаугурация Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.
«Это прекрасные формулировки для медиа и Facebook. Официальная позиция — Александр Лукашенко», — ответил Дмитрий Кулеба.
Как напоминает издание, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провёл церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции протеста.
Большинство стран ЕС заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Об этом также заявили США и Канада.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инаугурация Лукашенко не означает его признания легитимным президентом. МИД Белоруссии в ответ обвинил Украину в несамостоятельности.
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