LCI: встреча Макрона с белорусской оппозиционеркой стала для неё «важным признанием»

Президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с официальным визитом в Литве, встретился в понедельник с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, сообщает LCI. Как подчёркивается в материале канала, господин Макрон стал первым среди влиятельных мировых лидеров, кто пообщался с Тихановской лично.

Французский лидер Эммануэль Макрон во вторник утром в Вильнюсе провёл встречу со Светланой Тихановской — одной из центральных фигур белорусской оппозиции, на данный момент находящейся в Литве, передаёт французский телеканал LCI. Как пишет сайт канала, французский президент, который ранее уже призвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко уйти в отставку, стал первым «мировым лидером высокого ранга», встретившимся с Тихановской.

Как напоминает корреспондент LCI, власти Литвы ожидают, что господин Макрон, прибывший в страну 28 сентября, «чётко выразит им поддержку, высказавшись против режима, управляющего соседней Белоруссией, а также давления со стороны России», тогда как Тихановская в понедельник призывала Макрона сыграть роль «посредника» в урегулировании кризиса в Белоруссии. «Мы очень нуждаемся в том, чтобы кто-то выступил в качестве посредника, чтобы избежать дальнейшего кровопролития. Таким посредником мог бы наряду с другими мировыми лидерами выступить господин Макрон. Он мог бы повлиять на Владимира Путина, с которым поддерживает хорошие отношения», — приводит журналист слова Тихановской.

Как подчеркнула по итогам состоявшейся во вторник встречи с господином Макроном лидер белорусской оппозиции, мероприятие стало для неё «важным признанием». В воскресенье — накануне первого дня своего трёхдневного официального визита в Литву и Латвию — французский президент «громко и резко» потребовал ухода Александра Лукашенко, напоминает корреспондент LCI. «Происходящее в Белоруссии — это кризис власти, причём власти авторитарной, которая никак не может принять логику демократии и держится на месте силой. Ясно, что Лукашенко должен уйти», — заявил тогда Макрон.

Евросоюз — как и США — отказывается признавать результат прошедших в Белоруссии выборов, поскольку считает, что победа на них Лукашенко стала итогом «фальсификаций», и осуждает белорусские власти за то, что они жёстко подавляют «беспрецедентно масштабные» акции протеста, которые проходят в стране с момента завершения выборов, говорится в материале LCI. Как подчёркивает корреспондент канала, в воскресенье белорусская полиция вновь задержала около двух сотен человек.

По данным LCI, в воскресенье к господину Макрону также обратилась группа литовских писателей, художников и учёных, которые призвали французского президента поддержать протестующих белорусов. «Мужчины и женщины подвергаются бесчеловечным пыткам. И такое происходит в Европе в XXI веке!» — говорится в их обращении к французскому президенту. Некоторые из подписавших обращение деятелей культуры и науки во вторник также встретятся с французским лидером, отмечает корреспондент канала.

Кризис в Белоруссии также стал главной темой состоявшихся в понедельник переговоров между господином Макроном и его литовским коллегой Гитанасом Науседой, который поддерживает белорусскую оппозицию. Как подчёркивают в Елисейском дворце, Франция хочет для Белоруссии мирной передачи власти с учётом воли народа, желая при этом «избежать угрозы более жёстких репрессий и вмешательства России».