Euronews: порт Клайпеды рискует потерять треть грузопотока из-за ухода белорусских компаний

В качестве ответных мер на санкции, которые ввела Литва против белорусского руководства, президент Александр Лукашенко предложил построить терминал в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области, чтобы перенаправить туда транзит грузов. В случае ухода белорусских компаний литовский порт Клайпеды рискует потерять около трети своего грузопотока, передаёт Euronews.
Порт Клайпеды может потерять треть своего грузооборота из-за ухода белорусских компаний. Литва после проведения выборов в соседней стране не признала Александра Лукашенко избранным президентом и ввела против него (в числе других 30 чиновников) санкции.
В качестве ответных мер для переправки белорусских грузов из Клайпеды Лукашенко предложил построить терминал в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области. Но по словам директора литовского порта Альгиса Латакаса, Клайпеда выгодна для Белоруссии своим географическим положением.
АЛЬГИС ЛАТАКАС, гендиректор Клайпедского порта: У Белоруссии нет своего выхода к морю. И географически Литва — и Клайпеда, в частности, — расположена ближе всего к белорусским заводам по производству удобрений.
Ежегодно через литовский порт проходит более 45 миллионов грузов, около трети из них — белорусские. Помимо переправки нефтепродуктов, Минск также использует Клайпеду для экспорта удобрений «Беларуськалия» — крупнейшего производителя калия в мире.
Актёр Михаил Ефремов, приговорённый к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, в жалобе на приговор пожаловался на давление со стороны бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.
Российский футбольный союз огласил список игроков, вызванных на тренировочный сбор национальной команды на октябрьские матчи Лиги наций со сборными Турции и Венгрии, а также контрольный матч со Швецией.
ЕС призывает всех игроков в регионе способствовать деэскалации в Нагорном Карабахе и избегать иностранного вмешательства. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева посетила торжественное мероприятие по случаю 50-летия центра спорта и образования «Самбо-70» и поучаствовала в церемонии поднятия национального флага.
Речи о «тайной» встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с Алексеем Навальным, проходившим лечение в берлинской клинике «Шарите», не идёт, это был частный визит. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
Российский и южнокорейский лидеры Владимир Путин и Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор, в ходе которого выступили за кооперацию в борьбе с распространением коронавируса и разработке вакцины от COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность ситуацией с коронавирусом в ФРГ и предупредила, что если ничего не изменится, то число новых случаев может увеличиться до более чем 19 тыс. в день.
Специалисты на Украине приступили к расшифровке чёрных ящиков военно-транспортного самолёта Ан-26, который разбился 25 сентября у города Чугуева в Харьковской области. Об этом сообщил украинский вице-премьер Олег Уруский.
Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьёзные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт. Как пишет РБК, это следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.