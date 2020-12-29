NI: противник вряд ли сможет ответить после удара российского «Шквала»
После резкого прорыва Соединённых Штатов в области технологий ядерных силовых установок советский флот к началу 1960-х годов стал остро нуждаться в надёжных средствах противодействия американским атомным подводным лодкам, которые могли эффективно угрожать советским ядерным системам устрашения морского базирования. Как пишет The National Interest, ВА-111 «Шквал» — это суперкавитационная торпеда, поступившая на вооружение в 1977 году, однако широкой публике стало известно о её существовании лишь после распада Советского Союза.
Как отмечает издание, в торпедах обычно используются винтовые или насосные движители — то есть такие традиционные типы движителей, которые позволяют развивать скорость не более 60 узлов. Однако«Шквал» оснащён твердотопливным ракетным двигателем, обеспечивающим максимальную скорость более 200 узлов — или 370 км/ч. Такой высокой скорости удалось добиться за счёт явления, называемого суперкавитацией: газ, выбрасываемый из носовой части торпеды, создаёт своего рода тонкий газовый пузырь, который сводит к минимуму контакт боеприпаса с водой и обычно позволяет предотвратить падение скоростных характеристик из-за сопротивления воды. Когда торпеда движется по своей траектории к цели, этот газовый пузырь продолжает испарять воду вокруг себя. Выпущенный из стандартных 533-миллиметровых торпедных труб, «Шквал» начинает движение на скорости порядка 50 узлов, а затем разгоняется до суперкавитационных скоростей. На первых порах «Шквал» разрабатывался таким образом, чтобы нести только ядерные боеголовки, однако более поздние модели можно было оснащать как ядерными, так и неядерными боеголовками.
Ссылки по теме
-
CNN: США отправили в Персидский залив атомную подлодку на фоне обострения отношений с Ираном
-
CNN: Тайвань обзаведётся флотом подлодок для сдерживания агрессии Китая
-
Times: военная активность России подталкивает Швецию к модернизации войск и вступлению в НАТО
-
National Interest: США отстают от России в разработке гиперзвуковых ракет