CNN: Тайвань обзаведётся флотом подлодок для сдерживания агрессии Китая

На Тайване стартовала программа по созданию восьми современных подводных лодок для укрепления обороноспособности страны, пишет CNN. Издание отмечает, что таким образом власти острова защищают свою независимость от Китая и готовятся отразить возможные попытки силой захватить свою территорию.

Тайвань начал создавать флот современных подводных лодок для укрепления своей обороноспособности, сообщает CNN. По словам аналитиков, такой шаг может помешать возможным планам Китая оккупировать остров или установить морскую блокаду.

Как рассказывает издание, строительство первой из восьми новых подлодок началось в прошлом месяце на полигоне в порту Гаосюн на юге страны, а первые испытания в море надеются провести в 2025 году. На церемонии в ознаменование начала программы президент Тайваня Цай Инвэнь назвала её «исторической вехой», которая «демонстрирует сильную волю» страны.

Американский сайт напоминает, что Пекин претендует на полное подчинение островной демократии с населением 24 млн человек, хотя в течение семи десятилетий ими управляют отдельные правительства. Президент Китая Си Цзиньпин торжественно обещал, что его страна никогда не позволит острову стать независимым, и не исключил применение силы при необходимости. В то же время Цай Инвэнь осталась непреклонной и заявила, что Тайвань находится на передовой по «защите демократии от авторитарной агрессии» в Азии.

Отмечается, что уже на протяжении нескольких месяцев Народно-освободительная армия Китая увеличивает военное давление на остров: она посылала самолёты в тайваньскую зону противовоздушной обороны и увеличила число учений на близлежащих островах, что было воспринято многими как угроза Тайбэю. Однако для оккупации китайской армии придётся пересечь Тайваньский пролив, который отделяет материк от острова, — по словам специалистов, именно здесь размещение новых подлодок Тайваня может существенно повлиять на ситуацию.

Эксперты считают, что в долгосрочной перспективе Пекин по-прежнему имеет военное преимущество, при этом строительство военных объектов в стране продолжается головокружительными темпами. Однако цифры не принимают во внимание личности политиков: производство подлодок на своей территории поднимает престиж Тайваня в глазах Вашингтона — его важнейшего сторонника, армии которого в конечном итоге придётся защитить остров, пишет CNN со ссылкой на аналитиков.