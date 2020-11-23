SCMP: тайный визит американского контр-адмирала на Тайвань спутает карты Байдену и вновь вызовет гнев Пекина

Как выяснили журналисты, с не объявленным заранее визитом на Тайвань прибыл глава разведки Индо-Тихоокеанского командования ВС США контр-адмирал Майкл Студман, пишет South China Morning Post. Эксперты называют поездку и утечку информации о ней «необычной и беспрецедентной» и предупреждают, что визит может подтолкнуть Пекин к более решительным и жёстким действиям.

США направили на Тайвань высокопоставленного представителя своего Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил с не заявленным ранее визитом. Как полагают аналитики, этот шаг может сильно разозлить Пекин, сообщает South China Morning Post.

По мнению экспертов, это «необычный и беспрецедентный визит», который может подтолкнуть материковый Китай к ужесточению политики в отношении острова.

Тайваньское Министерство иностранных дел подтвердило информацию о прибытии высокопоставленного американского должностного лица, однако отказалось раскрывать подробности и даже имя гостя. Как удалось выяснить журналистам, им, скорее всего, оказался директор разведки Индо-Тихоокеанского командования ВС США контр-адмирал Майкл Студман. Он прибыл на Тайвань вечером в воскресенье 22 ноября на борту самолёта бизнес-класса Gulfstream C-37, на которых нередко летают американские госслужащие и конгрессмены.

Тайваньская газета United Daily News опубликовала фотографии самолёта по прибытии в аэропорт и, по всей видимости, членов принимающей делегации, ожидающих гостя у терминала для высокопоставленных лиц. С помощью сайта для отслеживания полётов Plane Finder журналисты вычислили, что самолёт прилетел с Гавайев, где базируется Индо-Тихоокеанское командование.

«Тайвань и Соединённые Штаты часто осуществляют различные взаимодействия. Мы рады визиту представителя США, но, поскольку детали этой поездки не раскрывались, Министерство иностранных дел никак не может объяснить или прокомментировать визит, основанный на взаимном доверии между двумя сторонами», — заявила представитель тайваньского МИД Джоанн У в понедельник 23 ноября. Местное Минобороны и представительство, а, по сути, посольство США, также отказались комментировать визит, отмечает издание.

Как напоминает South China Morning Post, Пекин считает Тайвань территорией КНР, которую при необходимости нужно будет вернуть силой. Власти КНР в последнее время усилили давление на Тайбэй, устраивая неподалёку от острова военные учения и направляя свои военные самолёты в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня. Только за последний год таких вылетов насчитывается более 1760.

США в свою очередь при президенте Дональде Трампе стали делать упор на укрепление поддержки Тайбэя в рамках стратегии противостояния Пекину, которая спровоцировала напряжённость в отношениях между Америкой и КНР практически по всем фронтам — от торговли и IT-сектора до обороны и вопросов о правах человека.

Китай был возмущён августовским визитом на Тайвань министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара и сентябрьским — заместителя госсекретаря США Кита Крака. Каждый раз Пекин напоминал о себе Тайбэю своими истребителями.

По словам наблюдателей, визит главы разведки Индо-Тихоокеанского командования — очень чувствительная тема на фоне растущего напряжения в отношениях как между КНР и Тайванем, так и между Пекином и Вашингтоном. Бывший сотрудник Минобороны США, ответственный за взаимодействие с материковым Китаем и Тайванем, Дрю Томпсон назвал утечку данных о визите Студмана «необычной и беспрецедентной».

Кроме того, эксперт отметил, что это «верный способ» заставить потенциальную администрацию демократа Джо Байдена «дважды взвешивать свои будущие визиты». «Это усложнит процесс принятия решений для будущей администрации, поскольку она будет чувствовать, что более серьёзные риски и негативные аспекты будущих визитов на высшем уровне перевешивают предполагаемые преимущества», — считает Томпсон. При этом аналитик подчеркнул, что не думает, будто США сейчас пытаются «разыграть тайваньскую карту», ведь подобные визиты — «просто инструмент военных и дипломатических отношений».

Бывший глава представительства США на Тайване Даглас Паал заявил: «Если это действительно Студман из разведки Индо-Тихоокеанского командования, я не припомню, чтобы подобные визиты у нас были».

Военный аналитик из Пекина Чжоу Чэньмин отметил, что приезд Студмана может дать Тайбэю «ложный сигнал», будто Народно-освободительная армия Китая (НОАК) боится «военной интервенции» со стороны США. Эксперт подчеркнул, что в материковой части КНР специалисты выступают со всё более воинственными призывами к атаке на Тайвань и подобные визиты могут подтолкнуть военных к решительным действиям. «Тем не менее Пекин не хочет, чтобы китайско-американские отношения портились из-за кучки сторонников независимости Тайваня», — утверждает Чжоу.

Глава Тайваньского общества исследования международных стратегий Ван Гунъи обращает внимание, что обычно обмен разведданными между Вашингтоном и Тайбэем держится в секрете, что объясняет, почему правительственные ведомства не хотят раскрывать подробности и личность своего гостя. «В отличие от замгоссекретаря Кита Крака и главы Минздрава Алекса Азара, визиты сотрудников разведки считаются особо секретными. И Тайвань, и США сходятся на том, чтобы не разглашать подобные визиты и не провоцировать Пекин», — объясняет Ван. Если информацию о визите Студмана всё-таки подтвердят, вероятно, его свяжут с необходимостью обсудить стратегические изменения в Индо-Тихоокеанском командовании в связи с переходом власти к новой администрации в США.

Впрочем, как настаивает бывший заместитель министра обороны США по делам Азии в администрации Трампа Рэндалл Шривер, Пентагон при действующем президенте регулярно тайно отправлял «однозвёздочных офицеров» на Тайвань и поддерживал близкие отношения с Тайбэем в сфере разведки, в особенности в отношении военной угрозы со стороны материкового Китая.