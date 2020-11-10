National Interest: США отстают от России в разработке гиперзвуковых ракет

Новой российской гиперзвуковой ракетой «Циркон» скоро вооружат подводные лодки, что даст Москве существенное стратегическое преимущество перед Вашингтоном. Как пишет The National Interest, США сегодня отстают от России в области гиперзвуковой техники, поэтому военным, пока не стало поздно, нужно принимать меры по данному направлению.

Недавно стало известно о том, что новой российской гиперзвуковой ракетой «Циркон» скоро оснастят подводные лодки. Как пишет The National Interest, это разнообразит гиперзвуковые возможности России, потому что она сможет осуществлять пуски таких ракет не только с воздуха, но и с моря из-под воды, получив существенное стратегическое преимущество.

Как отмечает издание, для начала следует понять, что такое гиперзвуковая ракета и почему она так опасна. Системы доставки существуют разные, но гиперзвуковые ракеты представляют совершенно новый класс ракет и имеют высокую, очень высокую скорость. Например, «Циркон» летит в восемь с лишним раз быстрее звука. У целей, поражаемых такой ракетой, будет очень мало времени для реагирования, и ей необязательно иметь взрывчатый боевой заряд, так как удар по цели на гиперзвуковой скорости породит ужасающий взрыв.

Совершать манёвр уклонения от гиперзвуковой ракеты сложно, так как она сама высокоманёвренна. Использовать кинетические перехватчики для поражения гиперзвуковых ракет — это всё равно что сбивать пулю пулей. Ситуация осложняется ещё больше в силу того, что системы противоракетной обороны обычно оптимизируют для противодействия конкретным имеющимся угрозам, а летящее на скорости 3 км/с гиперзвуковое оружие в их список просто не входит.

Кроме того, пуск гиперзвуковой ракеты по наземной или морской цели производится очень быстро, и для этого субмарине даже не нужно всплывать. Высочайшая скорость в сочетании с близостью к цели даст противнику до смешного мало времени, чтобы отреагировать.

Что же касается США, то они отстают в области гиперзвуковой техники, о чём неоднократно рассказывал заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин.

«Сегодня у нас нет систем, которые могли бы создать для России и Китая соответствующую опасность, и у нас нет оборонительных средств от этих систем. Если они решат задействовать такое оружие, мы окажемся в очень невыгодном положении. Нам приходится их догонять», — заявил он.

Его слова подтверждаются выводами Исследовательской службы конгресса. Осенью 2019 года эта служба, занимающаяся аналитической работой в интересах конгресса, опубликовала доклад, в котором излагается ситуация в области гиперзвукового оружия. Там сделан однозначный вывод, что Россия совершенствует своё высокоманёвренное гиперзвуковое оружие с целью преодоления американской ПРО и тем самым в определённой мере обеспечивает себе «стратегическую стабильность» в отношениях с Соединёнными Штатами. По данным исследовательской службы, «Циркон» будет готов к эксплуатации к 2023 году.

«ВВС вместе с компанией «Локхид Мартин» разрабатывают гиперзвуковые летательные аппараты, а Управление перспективных исследований и разработок Министерства обороны США создаёт для них соответствующие двигатели, хотя в 2010—2011 годах прекращало эти разработки. Это шаг в правильном направлении. Будем надеяться, что ещё не поздно», — заключает автор материала.