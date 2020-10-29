Tysol: жертвуя ДРСМД, Путин хочет сохранить СНВ-III

Внезапное предложение Путина о готовности России не размещать ракеты средней дальности в европейской части России — не жест доброй воли российского президента, а лишь часть его «ракетной стратегии», уверен польский журналист Гжегож Кучиньский. На портале Tysol он объясняет, что Россия будет пытаться всеми возможными способами продлить неизменный вариант СНВ-III, чтобы впоследствии получить ядерное преимущество в отношении Запада.

«Милостивый государь — так можно охарактеризовать президента России, ведь он заявил, что его страна готова не размещать ракеты средней дальности в европейской части России при условии, что такие ракеты не будет размещать и НАТО», — пишет на портале Tysol польский журналист Гжегож Кучиньский. Он напоминает, что, в то время как американцы соблюдали договор, Россия разрабатывала втайне ракеты 9М729. На практике ДРСМД не действует уже более года, ведь в ответ на действия России США объявили о разработке оружия средней дальности и предупредили, что намерены разместить его в Европе.

По мнению автора, причина столь неожиданного заявления Путина кроется вовсе не в опасении Кремля перед перспективой изменения баланса сил в Старом Свете. «Это, вероятнее всего, ещё один элемент сложной игры между Москвой и Вашингтоном в отношении другого, но всё ещё действующего соглашения о сокращении вооружений, последнего такого плана в истории российско-американских отношений», — рассказывает журналист. «Путин хочет продлить выгодный для России договор СНВ-III», — разъясняет он.

Срок действия подписанного в апреле 2010 года в Праге президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым договора СНВ-III истекает 5 февраля 2021 года. По мнению автора, именно это является ключевым моментом, ведь Россия очень заинтересована в том, чтобы продлить соглашение без внесения каких-либо изменений. И хоть Джо Байден, преемник отца соглашения — Обамы — не видит тому никаких препятствий, администрация Трампа прекрасно понимает, что его продление на таких же условиях выгодно только России. Именно поэтому она хочет распространить соглашение на новые ограничения, объясняет Кучиньский.

Продление соглашения в его нынешнем варианте безусловно предоставило России ядерное преимущество над Соединёнными Штатами, ведь СНВ-III направлен на сокращение стратегических ядерных вооружений, а россияне активно разрабатывают как раз тактическое и нестратегическое ядерное оружие. То есть в сокращении стратегических вооружений с обеих сторон Россия выходит победителем. Предложение США распространить договор на другие виды ядерного вооружения Россия отвергла весьма недипломатическим образом, подчёркивает польский журналист.

По мнению автора, неожиданное заявление Путина о том, что Россия готова не размещать ракеты 9М729 в ​​европейской части своей территории также свидетельствует о том, что Кремль боится повторения начала 80-х годов, когда Рональд Рейган отреагировал размещением Советским Союзом ракет «Пионер», направив ракеты «Першинг» (Pershing) в Европу. «Путин делает ставку на снижение напряжённости, потому что он знает, что Россия быстро проиграет гонку технологических вооружений, если будут сняты какие-либо ограничения», — уверяет автор.

В статье он призывает не верить заверениям Путина и его генералов о мнимом гиперзвуковом чудесном оружии, которого нет ни у кого. «Это именно Россия должна стремиться к ограничению вооружений, потому что при свободной конкуренции она просто-напросто не выживет, ведь она уже не сможет рассчитывать на добросовестность американцев в соблюдении договора и втайне создавать собственное оружие. Дело ДРСМД обнажило намерения россиян. Если они не согласятся распространить договор СНВ-III на другие виды ядерного вооружения, это лишь подтвердит то, что они хотят добиться ядерного преимущества в отношении Запада», — резюмирует на портале Tysol польский журналист Гжегож Кучиньский.