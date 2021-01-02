Guardian: «нетипичный мятеж» — сенат США заблокировал вето Трампа по оборонному бюджету

Сенат США, контролируемый соратниками Трампа по Республиканской партии, пошёл на «нетипичный мятежный шаг», решив заблокировать вето американского лидера по оборонному бюджету, пишет The Guardian. Как отмечает газета, законодателей разозлили протесты Трампа против законопроекта, над котором обе партии работали несколько месяцев притом, что подобные бюджеты конгресс проводил каждый год на протяжении последних 60 лет.

Соратники Дональда Трампа из Республиканской партии в сенате США пошли на «нетипичный мятежный шаг», решив преодолеть президентское вето впервые за все четыре года его правления, пишет The Guardian.

В результате несмотря на решительные протесты американского лидера сенату удалось продавить законопроект о расходах на оборону, причём это произошло буквально за 20 дней до ухода Трампа с президентского поста.

На новогоднем заседании сената — что бывает нечасто — сторонники вето сумели заручиться поддержкой необходимого большинства, которое составляет две трети голосов.

Между тем, все другие предыдущие восемь попыток президента наложить вето на различные законопроекты возымели свою силу. Согласно Конституции США, президент имеет право наложить вето на законопроект конгресса, однако законодатели вправе всё же провести эту инициативу в том случае, если две трети членов палаты представителей и сената проголосуют за его преодоление, напоминает газета.

В результате последовав примеру палаты представителей под контролем демократов республиканский сенат отметил вето Трампа. Подобный шаг поддержал 81 сенатор, против высказалось 13.

Отмена вето Трампа стало «поразительным отклонением» в поведении сенаторов-республиканцев, которые до сего момента поддерживали своего президента в подавляющем большинстве случаев.

Однако протесты Трампа против законопроекта разозлили законодателей обеих партий, которые на протяжении нескольких месяцев сообща корпели над этим документом. Свою роль сыграло также и то, что этот законопроект в военной сфере политики одобряли каждый год на протяжении последних 60 лет.

Инициатива, которую хотел блокировать Трамп, — это Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону объёмом в $740 млрд. Данный законопроект определяет политику США во многих сферах, начиная от военных программ и строительных проектов и кончая способами противодействия геополитическим угрозам.

Американский лидер попытался наложить на него вето по той причине, что в него включили Раздел 230 — федеральный закон, который обеспечивает юридическую защиту интернет-компаниям, а также положение, согласно которому ряд военных баз США, носящих имена генералов-конфедератов, подлежит переименованию.