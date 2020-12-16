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Нет маски — нет микрофона: спикер конгресса США ужесточила ограничительные меры в палате представителей

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что отныне не будет давать слово тем, кто находится в зале заседаний без защитной маски, передаёт Business Insider. Несмотря на рост числа заболевших коронавирусом среди членов обеих палат конгресса, некоторые депутаты посчитали новое требование Пелоси нарушением своих прав.
Нет маски — нет микрофона: спикер конгресса США ужесточила ограничительные меры в палате представителей
Reuters

Во вторник после известия о том, что число погибших от COVID-19 с начала пандемии в США превысило 300 тыс. человек, спикер палаты представителей конгресса страны Нэнси Пелоси расширила требования к соблюдению мер защиты в рамках палаты, сообщает Business Insider. Теперь депутаты должны носить защитные маски не только во время общения с прессой, но и в ходе выступлений в палате.

«Маски теперь будет необходимо носить в зале палаты всё время без исключения», — заявила Пелоси, добавив, что во время заседаний слово будет предоставлено только тем, кто надел маску, а если член палаты снимет маску во время выступления, он будет лишён слова.
 
Изначально требования к ношению масок в палате представителей были введены ещё в июле. Теперь же Пелоси была вынуждена ужесточить ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших коронавирусом не только в целом по стране, но и конкретно в конгрессе. В частности, по крайней мере у 36 членов палаты представителей и сената США оказались положительные тесты на COVID-19. При этом почти половина случаев заражения произошли в течение последнего месяца.
 
Как отмечает Business Insider, далеко не все остались довольны решением спикера. Член палаты от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей страничке в Twitter назвала сделанное Пелоси объявление «грубым нарушением своих прав».
 
Помимо ужесточения ограничительных мер, представительница Демократической партии Пелоси положительно оценила идею избранного президента США Джо Байдена попросить американцев носить маски в течение первых 100 дней после его инаугурации, чтобы остановить распространение коронавируса.
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источник
Business Insider США Северная Америка
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