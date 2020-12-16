Нет маски — нет микрофона: спикер конгресса США ужесточила ограничительные меры в палате представителей
Во вторник после известия о том, что число погибших от COVID-19 с начала пандемии в США превысило 300 тыс. человек, спикер палаты представителей конгресса страны Нэнси Пелоси расширила требования к соблюдению мер защиты в рамках палаты, сообщает Business Insider. Теперь депутаты должны носить защитные маски не только во время общения с прессой, но и в ходе выступлений в палате.
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