Fox News: речь ведь не о России — связь конгрессмена США с китайской шпионкой не смутила спикера

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что у неё «нет обеспокоенности» по поводу конгрессмена Эрика Сволвелла, члена комитета по разведке, уличённого в связях с китайской шпионкой, передаёт Fox News. Телеведущий Такер Карлсон напоминает, что воображаемые связи Трампа с Россией беспокоили Пелоси гораздо больше.

Любовь есть любовь, объявила Нэнси Пелоси. Если вы влюблены в китайскую шпионку, кто мы такие, чтобы судить вас?



НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей конгресса США: У меня нет никакой обеспокоенности по поводу господина Сволвелла. В конгрессе есть люди, и я в их числе, которые считают, что нам следует выявлять, какое влияние китайцы… Как вы знаете, я уже более 30 лет борюсь с этим. Я думаю, нам следует сделать так, чтобы все знали, чему подвергаются. Но не уверена, что это значит, что мы должны проверять биографию каждого стажёра, который приходит в Капитолий.



Да, нельзя же проверять каждую китайскую шпионку, с которой вы занимаетесь сексом! Если бы вы досконально проверяли биографию каждой из ваших китайских любовниц, у вас бы не осталось времени на подрыв конституции. Какая нелепая идея!



Но если вы всего лишь посмотрите — таковы правила! — на кого-то русского… Мозг Нэнси Пелоси заест, как граммофон!



НЭНСИ ПЕЛОСИ: Что у русских есть на Дональда Трампа? В политическом, личном или финансовом смысле.



Чем Путин шантажирует президента Трампа? В политическом, личном или финансовом смысле.



И снова я спрашиваю: что у русских есть на Дональда Трампа? В политическом, личном или финансовом смысле.



Мы не знаем, что есть у китайского правительства на конгрессмена Эрика Сволвелла. В политическом, личном или финансовом смысле. Он говорит нам, что это засекреченная информация. Это очень странно.



Клаудия Тенни — бывший член конгресса, она работала там с Эриком Сволвеллом. Она снова баллотируется на севере штата Нью-Йорк. Мы рады, что сегодня она с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, Клаудия Тенни.



КЛАУДИЯ ТЕННИ, бывший конгрессмен США: Спасибо!



Ничего личного, но считаете ли вы, что люди, состоящие в сексуальных отношениях с китайскими шпионами, должны сохранять за собой место в комитете по разведке?



КЛАУДИЯ ТЕННИ: Не в случае Эрика Сволвелла. Очевидно, что это больше, чем личная ошибка. Можно сказать, что громкая отставка (конгрессмена США. — ИноТВ) Кэти Хилл была продиктована личными причинами, а не угрозой национальной безопасности.



Да.



КЛАУДИЯ ТЕННИ: И у неё уж точно не было секса втроём или других каких-то отношений с китайскими шпионами. Или с шофёром (сенатора США. — ИноТВ) Дианы Файнштейн, который шпионил на Китай более 20 лет. Так что эта ситуация с Эриком Сволвеллом, я думаю, непростительна. Я считаю, его надо немедленно убрать из комитета по разведке. Не вижу, чем можно оправдать сохранение за ним этого места. А Нэнси Пелоси упорствует.



Дата выхода в эфир 10 декабря 2020 года.