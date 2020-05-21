Fox News: улик против России нет — «рашагейт» был выдумкой социопата

Утверждение о том, что в 2016 году агенты Путина взломали электронную почту Демократической партии, долгое время считалось в США неоспоримой истиной, однако недавно рассекреченные документы указывают на отсутствие каких-либо доказательств виновности Москвы, передаёт Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, люди, громче всех кричавшие о «российском вмешательстве», с самого начала знали, что это фикция.

Всё это было ложью, буквально всё. Даже самая суть — утверждения о хакерской атаке, послужившие основанием для всей этой истории и последующего расследования.



В 2016 году, во время предвыборной кампании, кто-то украл информацию с сервера электронной почты национального комитета Демократической партии. Эта информация попала в интернет и опозорила Хиллари Клинтон. Демократы быстро обвинили в этой краже агентов России и, следовательно, Дональда Трампа, который — стоит ли говорить? — был их пешкой.



В действительности, реальных доказательств этого никогда не было. Как вы помните, национальный комитет Демократической партии так и не позволил федеральным следователям изучить свои серверы электронной почты. Странное поведение для людей, называющих себя жертвами иностранного шпионажа! Вместо этого серверы партии изучала сторонняя компания под названием CrowdStrike. Припоминаете?



В то время комитет Адама Шиффа опрашивал руководителя CrowdStrike Шона Хенри. Шифф лично задавал Хенри вопросы. Он спросил, знал ли Хенри, когда русские украли данные. Вот ответ Хенри, который мы сейчас видим в первый раз: «Что касается национального комитета Демократической партии, у нас есть индикаторы того, что данные были тайно скопированы. Конкретных доказательств у нас не было». Позднее Хенри признал, что располагал только, цитирую, «косвенными доказательствами» какой-либо причастности русских.



Адам Шифф сам слышал эти слова. Он слышал их от единственного человека, который знал точно. Шифф знал, что в основе истории о «сговоре с Россией» не было ничего содержательного. Она была пуста в самой сердцевине. Это была фикция. Но публично Шифф никогда даже не допускал такой возможности. Напротив, несколько лет он говорил вам с экрана телевизора, что всё это совершенно реально и вам следует заткнуться.



АДАМ ШИФФ, конгрессмен США: Итак, в том, что касается сговора, явные доказательства есть. И это дополняет доказательную базу…



Доказательств сговора предостаточно у нас под носом, и это правда.



CNN: Демократы нашли какие-то доказательства сговора?



АДАМ ШИФФ: Да, мы нашли.



Что касается сговора, доказательства можно увидеть прямо под носом, весьма убедительные доказательства.



И есть существенные доказательства сговора.



Есть предостаточно доказательств сговора людей из избирательного штаба Трампа с русскими. Действительно есть.



Думаю, достаточно доказательств сговора или заговора…



Всё это — доказательства сговора.



Есть существенные доказательства сговора предвыборного штаба с Россией.



На этих кадрах, если вы сами не вели счёт, Адам Шифф произнёс слово «доказательства» девять раз. И каждый раз лгал.



Это и тогда было вполне очевидно тем, кто внимательно следил за историей. Шифф так и не предъявил ни одно из так называемых доказательств того, что сервер национального комитета Демократической партии или, кстати, электронную почту (председателя избирательного штаба Хиллари Клинтон. — ИноТВ) Джона Подесты взломали российские госструктуры.



Несколько раз в этой программе мы поднимали вопрос о том, действительно ли нам это известно. Группа бывших сотрудников разведки написала длинную статью о том, что этого вообще не было, и о том, как можно прийти к такому заключению. И мы говорили об этом в нашей программе. На нас очень сильно давили, чтобы мы молчали: «Вы с ума сошли! Нам это доподлинно известно!» Но нам не было доподлинно известно. И когда на нашу передачу пришёл Шифф, мы спросили его: «Откуда именно вы это знаете?» На наш вопрос он так и не ответил, вместо этого он обвинил нас в государственной измене.



ФРАГМЕНТ ВЫПУСКА ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА



Посмотрите прямо в камеру и скажите, что вам достоверно известно, что правительство Владимира Путина стоит за взломом переписки Джона Подесты.



АДАМ ШИФФ: Разумеется. Правительство Владимира Путина стояло за взломом нашего учреждения и за сбросом информации…



Переписки Джона Подесты!



АДАМ ШИФФ: … не только в Соединённых Штатах, но и в Европе…



Ясно. Знаете, вы увиливаете…



АДАМ ШИФФ: Такер…



Посмотрите в камеру и скажите: «Я знаю, что они взломали переписку Джона Подесты». Вы не можете этого сказать.



АДАМ ШИФФ: Думаю, Рональд Рейган в гробу перевернётся…



Рональд Рейган — прекрасно! Рональд Рейган!

АДАМ ШИФФ: … вы прислуживаете Кремлю. Вы и избранный президент…



Я не прислуживаю! Послушайте, вы действующий член конгресса, вы в комитете по разведке, и вы не можете сказать, что они взломали…



АДАМ ШИФФ: Вашей передаче впору переехать на RT, российское телевидение.



Нормальный человек не станет так себя вести. Не сможет. Совесть помешает. Адам Шифф — социопат, он сделает и скажет всё что угодно, чтобы заполучить власть. Он непригоден для государственной службы и должен уйти в отставку.



Дата выхода в эфир 20 мая 2020 года.