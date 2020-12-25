BI: «ради Бога, не мешай» — Болтона возмутило вето Трампа на оборонный бюджет

«Ты уже очень мало что можешь сделать, чтобы восстановить свою репутацию. Но ради Бога, не мешай попыткам обеспечить национальную безопасность Соединённых Штатов», — обратился к Дональду Трампу его бывший советник Джон Болтон. По его словам, вето президента на оборонный бюджет носит «разрушительный» характер и идёт вразрез с идеалами его Республиканской партии.

Бывший советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон назвал вето Дональда Трампа на оборонный бюджет «разрушительным» и заявил, что такой шаг идёт вразрез с идеалами Республиканской партии, к которой принадлежит действующий глава Белого дома, сообщает Business Insider.

В своём интервью каналу CNN в среду 23 декабря Болтон подчеркнул: «С философской точки зрения, думаю, это наглядное доказательство того, что Дональд Трамп не консерватор. Никто ни в палате представителей, ни в сенате, будь он республиканцем или демократом, не согласен полностью со всеми пунктами этого законопроекта. Но в течение 59 лет подряд наши партии находили компромисс между своими разногласиями, чтобы задать чёткое направление в оборонной политике на весь год вперёд».

Президент своим вето, по словам Болтона, ставит под удар способность американских властей приходить к общему знаменателю на благо страны, и это — в период, когда США стали жертвой «одной из серьёзнейших кибератак в своей истории» и когда угрозы по всему миру, со стороны Китая и других игроков, лишь растут.

Как напоминает Business Insider, Дональд Трамп наложил вето на уже одобренный обеими палатами конгресса Закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act). Согласно документу, в 2021 году на оборону США выделялся $741 млрд. Законопроект получил широкую поддержку как в палате представителей с её демократическим большинством, так и в контролируемом республиканцами сенате. Новый бюджет предусматривал значительные изменения в развёртывании американских войск за рубежом, а также повышение выплат военнослужащим на 3%.

Трамп и ранее угрожал блокировать бюджет, поскольку в него были включены пункты о переименовании военных баз США, названных в честь лидеров Конфедерации. Кроме того, президент утверждал, что законопроект недостаточно жёсткий в предусмотренной политике по отношению к Китаю и России.

«К сожалению, в закон не были включены важнейшие меры для обеспечения национальной безопасности, но там присутствуют пункты, не уважающие наших ветеранов и нашу военную историю. Также этот закон противоречит попыткам моей администрации вывести Америку на первый план в наших действиях в сфере национальной безопасности и внешней политики. Это «подарок» Китаю и России», — приводит издание слова президента.

Болтон назвал поступок Трампа «необоснованным» и «эгоистичным». «Он Дональд Трамп — в этом вся проблема. Всё всегда должно крутиться вокруг Дональда Трампа… Ты уже очень мало что можешь сделать, чтобы восстановить свою репутацию. Но ради Бога, не мешай попыткам обеспечить национальную безопасность Соединённых Штатов и побороть пандемию коронавируса», — возмутился бывший советник американского лидера.

Business Insider обращает внимание, что Болтон, вышедший в отставку в 2019 году, уже давно критикует Трампа и даже посвятил своему опыту работы в администрации целую книгу. Правда, и сам президент не слишком лестно отзывается о бывшем подчинённом: «В «утомительной до невозможности» книге чокнутого Джона Болтона одна ложь и фейки. Говорил в прессе обо мне только хорошее, пока я его не уволил. Обидевшийся скучный дурак, который только и хотел, что с кем-нибудь развязать войну. Никогда ничего не понимал, был задвинут на второй план и, наконец, с облегчением уволен. Ну что за дурак!».