NYT: «подарок России и Китаю» — Трамп наложил вето на оборонный бюджет

Президент США Дональд Трамп наложил вето на военный бюджет страны, притом что обе палаты парламента этот бюджет одобрили, сообщает The New York Times. «Моя администрация предприняла решительные действия, чтобы сохранить безопасность в нашей стране и поддержать наших военнослужащих. Я не одобрю этот закон, который ставит интересы вашингтонского истеблишмента выше интересов американского народа», — написал Трамп в пояснительной записке.



Трампу пришёлся не по нраву ряд положений, в том числе идея убрать имена воевавших за Конфедерацию исторических личностей из названия военных баз. Также он требовал, чтобы в законопроекте было прописано лишение социальных сетей юридической защиты, но тут и демократы, и республиканцы были против, ведь этот законопроект относится лишь к военной политике.



Отвергнутый Трампом законопроект отправляется обратно в парламент на новое рассмотрение. Как отмечает автор статьи, это вето показывает, насколько уходящий президент готов идти даже против членов своей партии. Трамп заявил, что в этом законопроекте нет важнейших мер по защите национальной безопасности, а, наоборот, некоторые его положения не уважают историю и ветеранов США, противоречат попыткам Трампа поставить интересы Америки на первое место.



Но при этом получается, сам Трамп из-за вето не даёт поднять зарплаты военным и выплаты ветеранам Вьетнама, в срок построить запланированные объекты, разработать план отказа Пентагона от использования китайских товаров. Сам Трамп назвал бюджет «подарком» Китаю и России.



Прежде конгресс 60 лет успешно принимал военный бюджет, что давало конгрессменам возможность показать, как они поддерживают вооружённые силы и национальную безопасность страны, пишет автор статьи. И хотя Трамп неоднократно говорил о своём намерении наложить вето, члены обеих партий рассчитывали убедить его этого не делать, пишет The New York Times.