BI: раздаёт, «как подарки на Рождество» — Трамп помиловал и смягчил наказания сразу 20 людям

Дональд Трамп помиловал или смягчил наказания сразу 20 людям, включая бывших республиканских конгрессменов и своих сторонников, осуждённых по итогам расследования «российского вмешательства», сообщает Business Insider. Критики считают, что президент злоупотребляет своим исключительным правом, чтобы защитить верных ему людей.

Во вторник 22 декабря президент США Дональд Трамп подписал целый ряд указов о помиловании и смягчении наказания сразу 20 людям. Среди них оказались его сторонники, привлечённые по «российскому делу», три бывших конгрессмена-республиканца и четверо бывших сотрудников охранной компании Blackwater, участвовавшие в стрельбе в Багдаде в 2007 году, в которой погибли мирные иракцы, пишет Business Insider.

По данным издания, одним из бывших конгрессменов, получивших помилование от президента, оказался Данкан Хантер, который в прошлом году признал себя виновным в незаконном использовании средств, собранных для своей предвыборной кампании. Республиканский политик был приговорён к 11 месяцам тюремного заключения, но ещё даже не начал отбывать срок. Другому однопартийцу и экс-конгрессмену Стиву Стокману, приговорённому в 2018 году на 10 лет по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег, сговоре и даче ложных показаний, Трамп смягчил наказание ввиду возраста заключённого, проблем со здоровьем и перенесённого в тюрьме коронавируса. Также помилование получил бывший член палаты представителей Крис Коллинс, который в прошлом году признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и мошенническом сговоре.

Как напоминает Business Insider, четверо получивших помилование сотрудников Blackwater были признаны виновными в убийствах 17 мирных иракских граждан. Как подчеркнул федеральный прокурор из Вашингтона после объявления решения суда в 2014 году, обвинительный приговор стал «убедительным подтверждением приверженности американского народа к принципу верховенства права, даже в военное время».

Трамп также помиловал двух бывших сотрудников Службы пограничного контроля США, которые в 2006 году были осуждены за нападение на невооружённого нелегального иммигранта. Ранее их приговоры были смягчены ещё Джорджем Бушем — младшим, и теперь, благодаря Трампу, они получат свободу.

Помилование от действующего главы Белого дома получили и бывший советник предвыборного штаба Трампа в 2016 году Джордж Пападопулос и юрист Алекс ван дер Цваан. Оба были осуждены по итогам расследования «российского вмешательства», которое вёл спецпрокурор Роберт Мюллер. Пападопулос признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР, но затем заявил, что просто оговорился на допросе и его практически «вынудили» пойти на признание, и ещё в прошлом году рассказал журналистам, что направил президенту прошение о помиловании. Голландец Ван дер Цваан, работавший вместе с бывшим главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом, тоже обвинялся в даче ложных показаний следователям.

По словам Business Insider, Пападопулос и Ван дер Цваан не единственные сторонники президента, которым он продемонстрировал свою приверженность в последние месяцы. В июле, к примеру, Трамп смягчил наказание известному республиканскому аналитику Роджеру Стоуну, осуждённому в прошлом году по семи статьям, включая оказание давления на свидетелей, препятствование расследованию и опять-таки дачу ложных показаний. А в прошлом месяце глава Белого дома помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, который в 2017 году признался в том, что соврал ФБР.

Как сообщал ранее сайт Politico, на закате своего президентства Трамп собирается помиловать 20 своих сторонников, включая трёх своих старших детей, зятя Джареда Кушнера и личного адвоката Руди Джулиани. Axios написал, что президент раздаёт помилования, «как подарки на Рождество», даже тем, кто никогда о таком не просил.

Business Insider подчёркивает, что право президента США дарить помилование закреплено в Конституции и в своём применении имеет очень мало исключений. Тем не менее многие критикуют Трампа за то, что он пользуется этим исключительным правом для защиты своих друзей и союзников. Как посчитал профессор Гарвардской правовой школы Джек Голдсмит, 88% всех помилований, подписанных Трампом в течение своего президентства, приходятся как раз на близких к нему людей или его сторонников.

Последние действия американского лидера, по мнению издания, показывают, что он по-прежнему испытывает на прочность границы своей власти. Учитывая многочисленные расследования, которые сейчас против него ведутся, президент даже озвучивал мысль помиловать себя самого.