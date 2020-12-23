BI: раздаёт, «как подарки на Рождество» — Трамп помиловал и смягчил наказания сразу 20 людям
Во вторник 22 декабря президент США Дональд Трамп подписал целый ряд указов о помиловании и смягчении наказания сразу 20 людям. Среди них оказались его сторонники, привлечённые по «российскому делу», три бывших конгрессмена-республиканца и четверо бывших сотрудников охранной компании Blackwater, участвовавшие в стрельбе в Багдаде в 2007 году, в которой погибли мирные иракцы, пишет Business Insider.
По данным издания, одним из бывших конгрессменов, получивших помилование от президента, оказался Данкан Хантер, который в прошлом году признал себя виновным в незаконном использовании средств, собранных для своей предвыборной кампании. Республиканский политик был приговорён к 11 месяцам тюремного заключения, но ещё даже не начал отбывать срок. Другому однопартийцу и экс-конгрессмену Стиву Стокману, приговорённому в 2018 году на 10 лет по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег, сговоре и даче ложных показаний, Трамп смягчил наказание ввиду возраста заключённого, проблем со здоровьем и перенесённого в тюрьме коронавируса. Также помилование получил бывший член палаты представителей Крис Коллинс, который в прошлом году признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и мошенническом сговоре.
Как напоминает Business Insider, четверо получивших помилование сотрудников Blackwater были признаны виновными в убийствах 17 мирных иракских граждан. Как подчеркнул федеральный прокурор из Вашингтона после объявления решения суда в 2014 году, обвинительный приговор стал «убедительным подтверждением приверженности американского народа к принципу верховенства права, даже в военное время».
Трамп также помиловал двух бывших сотрудников Службы пограничного контроля США, которые в 2006 году были осуждены за нападение на невооружённого нелегального иммигранта. Ранее их приговоры были смягчены ещё Джорджем Бушем — младшим, и теперь, благодаря Трампу, они получат свободу.
Помилование от действующего главы Белого дома получили и бывший советник предвыборного штаба Трампа в 2016 году Джордж Пападопулос и юрист Алекс ван дер Цваан. Оба были осуждены по итогам расследования «российского вмешательства», которое вёл спецпрокурор Роберт Мюллер. Пападопулос признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР, но затем заявил, что просто оговорился на допросе и его практически «вынудили» пойти на признание, и ещё в прошлом году рассказал журналистам, что направил президенту прошение о помиловании. Голландец Ван дер Цваан, работавший вместе с бывшим главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом, тоже обвинялся в даче ложных показаний следователям.
По словам Business Insider, Пападопулос и Ван дер Цваан не единственные сторонники президента, которым он продемонстрировал свою приверженность в последние месяцы. В июле, к примеру, Трамп смягчил наказание известному республиканскому аналитику Роджеру Стоуну, осуждённому в прошлом году по семи статьям, включая оказание давления на свидетелей, препятствование расследованию и опять-таки дачу ложных показаний. А в прошлом месяце глава Белого дома помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, который в 2017 году признался в том, что соврал ФБР.
Как сообщал ранее сайт Politico, на закате своего президентства Трамп собирается помиловать 20 своих сторонников, включая трёх своих старших детей, зятя Джареда Кушнера и личного адвоката Руди Джулиани. Axios написал, что президент раздаёт помилования, «как подарки на Рождество», даже тем, кто никогда о таком не просил.
Business Insider подчёркивает, что право президента США дарить помилование закреплено в Конституции и в своём применении имеет очень мало исключений. Тем не менее многие критикуют Трампа за то, что он пользуется этим исключительным правом для защиты своих друзей и союзников. Как посчитал профессор Гарвардской правовой школы Джек Голдсмит, 88% всех помилований, подписанных Трампом в течение своего президентства, приходятся как раз на близких к нему людей или его сторонников.
Последние действия американского лидера, по мнению издания, показывают, что он по-прежнему испытывает на прочность границы своей власти. Учитывая многочисленные расследования, которые сейчас против него ведутся, президент даже озвучивал мысль помиловать себя самого.
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