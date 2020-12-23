CNN: Трамп брызжет политическим ядом, словно Король Лир в ветшающем Twitter-королевстве

Дональду Трампу остался последний месяц на посту президента, и даже в его окружении опасаются, что он может намеренно или через бездействие нанести сильный урон Америке за это время, пишет журналист CNN. В частности, корреспондента беспокоят инициативы Трампа по пересмотру результатов выборов, а также тот факт, что он не стал обвинять Россию в кибератаках.

Джо Байден станет президентом США через месяц, но за это время «мстительный, оторванный от реальности» Трамп может наделать немало вреда, пишет журналист CNN Стивен Коллинсон. По его словам, нынешний президент «проводит день за днём в своём бункере в Белом доме, лелея безумные теории о введении военного положения, изъятии машин для голосования, организации интервенции в конгресс 6 января, чтобы украсть победу на выборах у Байдена». Именно тогда, поясняет автор статьи, будет заседание конгресса, на котором должны ратифицировать результаты президентских выборов.

«В окружении последних законченных приспешников Трамп брызжет ложью и политическим ядом, словно Король Лир в ветшающем Twitter-королевстве», — пишет автор статьи. Но при этом, по словам журналиста, Трамп может сильно навредить своему государству — злонамеренно или пассивно игнорируя свои обязательства.

Отказ Трампа признавать победу Байдена ставит под угрозу американские традиции демократии, подрывает доверие в основу политической системы США — честные выборы. При этом даже в Пентагоне не знают, чего ожидать от Трампа, и опасаются. И так же не уверены в его действиях и его соратники в Белом доме.

Помимо этого, Трамп проявляет безразличие к многочисленным кризисам. Сюда входит пандемия, от которой умерли около 320 тыс. американцев, а Трамп даже не пытается предпринять действия, чтобы организовать программу вакцинации населения. По словам автора статьи, и в отношении России Трамп тоже не принимает необходимых мер. Он отмечает, что сложно представить, чтобы какой-либо другой президент США мог вести себя так же.

При этом автор статьи считает, что «безрассудные схемы» некоторых приспешников Трампа, вроде того, чтобы послать в отдельные штаты военных и провести там новые выборы, нереализуемы. Но сам факт, что такие варианты озвучиваются, трудно представить «в самой старой в мире, самой влиятельной демократии».

Потеря Трампом самообладания достаточно серьёзна с точки зрения внутренней политики, но она также показывает противникам Штатов на мировой арене, что в государстве вакуум власти. Тот факт, что Трамп не стал обвинять Россию в кибератаках, говорит о том, что у врагов США есть «окно безнаказанности» в 30 дней.

И даже генеральный прокурор Уильям Барр, который поддерживал многие инициативы Трампа, порвал с ним и собирается покинуть пост до праздников. Он отказался собирать специальный совет для расследования «безосновательных обвинений в фальсификации выборов», открывать новое расследование в отношении сына Байдена, изымать машины для голосования, а также заявил, что кибератаки на американское правительство совершила Россия. Однако Барр уходит, на его место придёт другой человек, который, возможно, согласится поддержать Трампа в нарушении закона, опасается автор статьи.

Наконец, в понедельник Трамп встречался с депутатами-республиканцами, и они готовы выступать против фальсификаций, которые, они уверены, были на выборах. В нижней палате парламента большинство у демократов, а многие республиканцы из верхней палаты парламента уже сами признали победу Байдена. Но при этом, как предупреждает автор статьи, те депутаты, что за Трампа, могут «выкинуть какой-нибудь номер», который сделает из демократии посмешище и ещё больше посеет недоверие к политической системе Америки на долгие годы.

«Думаю, мы видим, каким отчаянным становится Трамп. И какими отчаянными становятся последние крысы на корабле из-за этого», — приводит CNN слова бывшего помощника госсекретаря Лоуренса Уилкерсона.