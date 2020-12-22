CNBC: генпрокурор США наперекор Трампу заявил о причастности России к масштабной кибератаке

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15:49 Глава МИД Турции посетит Сочи 29 декабря Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Сочи 29 декабря. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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