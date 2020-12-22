CNBC: генпрокурор США наперекор Трампу заявил о причастности России к масштабной кибератаке

Недавний масштабный взлом американских госструктур «определённо походит» на работу России, — об этом, как сообщает CNBC, заявил уходящий генпрокурор США Уильям Барр. Его заявление, как отмечается в статье, противоречит позиции американского президента Дональда Трампа, который предположил, что за кибератакой стоит Пекин, а не Москва.
Уходящий генпрокурор США Уильям Барр заявил о том, что масштабный взлом американских госструктур посредством программного обеспечения компании SolarWinds «определённо походит» на работу Москвы, сообщает CNBC.
Выделив Россию как вероятного виновника кибератаки, Барр встал на сторону госсекретаря Майка Помпео и остальных представителей истеблишмента из сферы национальной безопасности, однако его слова идут вразрез с позицией американского президента Дональда Трампа.
Генпрокурор выступил с этим заявлением во время импровизированной пресс-конференции, проведённой всего за два дня до ухода со своей нынешней должности.
После нескольких дней молчания по поводу массового взлома правительственных и частных компьютерных сетей Трамп в паре опубликованных им твитов преуменьшил серьёзность этой кибератаки. Более того, он «абсолютно бездоказательно» предположил, что винить в случившемся нужно Китай, а не Россию, пишет издание.
Ряд СМИ ранее сообщили, что в конце прошлой недели официальные лица Белого дома подготовили публичное заявление по этой кибератаке. В нём ответственность за взлом полностью возлагалась на Россию. Но в последний момент это заявление запретили публиковать.
Отказ Трампа признавать реальный размах кибератаки и её вероятного исполнителя соответствует его модели поведения последних четырёх лет, в течение которых он преуменьшал злонамеренные действия России во всём мире, говорится в статье.
Между тем, как отмечает CNBC, Москва отрицает свою причастность к масштабному хакерскому взлому.
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