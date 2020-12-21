CNN: «оскорбление суверенитета США» — сенатор Ромни призвал отомстить Москве за «кибератаку»

В эфире CNN сенатор Митт Ромни раскритиковал реакцию Белого дома на хакерскую атаку, приписываемую российским спецслужбам. По словам политика, взлом американских компаний и государственных служб является оскорблением для США, поэтому на него необходимо дать «кибернетический ответ подобного или даже большего масштаба».

Давайте обсудим масштабную кибератаку против США, которая затронула бессчётное количество правительственных агентств и частных компаний. Председатель комитета по разведке ваш коллега-сенатор Марко Рубио заявил, что фактически речь идёт об акте агрессии. Конгрессмен от Колорадо Джейсон Кроу назвал случившееся «кибернетическим аналогом нападения на Пёрл-Харбор». Вы тоже так считаете?

МИТТ РОМНИ, американский сенатор: Это невероятно ожесточённая (кибератака. — ИноТВ). Более того, бывший советник президента по внутренней безопасности Том Боссерт заявил, что невозможно переоценить серьёзность этой кибератаки. Речь идёт о своего рода вторжении в наше киберпространство.

Рассмотрим ситуацию в широком контексте. Вспомните, как 20 лет назад мы атаковали Багдад. Вы видели, как с кораблей запускались крылатые ракеты, которые летели над землёй, а затем поражали телекоммуникационные башни, опоры линии электропередач и тому подобное. Потому что таким образом можно парализовать страну.

Россия получила потенциальную возможность парализовать нашу страну. То есть нашу энергетику, водоснабжение, систему коммуникаций. Подобное может совершаться во время войны. Это чрезвычайно опасно и является возмутительным оскорблением нашего суверенитета, на которое необходимо дать жёсткий ответ, не только словесный, каким бы важным он ни был, но и кибернетический ответ подобного или даже большего масштаба.

В пятницу ряд чиновников планировали публично обвинить Россию в этом взломе, как только что это сделали вы. Но им велели не вмешиваться. И затем вчера президент написал в Twitter следующее: «Этот кибервзлом выглядит в лживых СМИ гораздо страшнее, чем в действительности. Меня полностью ввели в курс дела, и ситуация находится под полным контролем. Россия, Россия, Россия — основная мантра, когда что-либо происходит. Ведь жалкие СМИ — в основном по финансовым причинам — боятся обсуждать вероятность того, что это мог быть Китай (мог быть!)» Президент увязывает всё это со своими безосновательными обвинениями о фальсификациях на выборах, которые я не стану повторять.

Всё это часть давней закономерности, которая сопровождает президентство Трампа. Он отказывается привлекать Россию к ответственности, несмотря на то что вы, Том Боссерт и госсекретарь Майк Помпео говорят, что за кибератакой стоит Россия. Как вы ответите на твит президента?

МИТТ РОМНИ: Президент ведёт себя излишне снисходительно, когда дело касается России. Поэтому именно такую реакцию от него ожидаешь. Но если речь идёт о вмешательстве в наше киберпространство, я, честно говоря, прислушиваюсь к мнению экспертов, потому что я не эксперт в этой области.

Между тем тысячи и тысячи экспертов, которые работают в разведывательном подразделении Минобороны, ЦРУ, администрации национальной безопасности, и остальные, кто знаком с этим вопросом, говорят: нет никаких сомнений, что за этим стоит Россия. Они поступали так раньше и сделали это снова.

Напрашивается вывод: Россия безнаказанно совершает эти кибератаки, потому что они считают, что у нас нет возможности дать симметричный ответ. Они также понимают, что у нас неадекватная оборона. И они осознают, что риторика Белого дома не будет резкой.

Для нас это важное предупреждение. И я думаю, нам стоит по-настоящему переосмыслить готовность наших войск и национальной безопасности в киберпространстве, потому что речь идёт о войне будущего. И я надеюсь, что у нас появятся возможности, которые ждёшь от сильнейшей и величайшей страны в мире.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 20 декабря 2020 года.