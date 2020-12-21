Обозреватель National Interest: неолиберальная элита США решает, кого выбрать в качества главного врага — Россию или Китай

Лучшее, что могли бы сделать политические элиты для Соединённых Штатов и всего мира, — это отойти от дел, пишет профессор Йельского университета Дэвид Бромвич в своей статье для The National Interest под названием «Кончина американской исключительности».



Избранный президент Джо Байдена, по всей видимости, назначит в Министерство обороны, в Госдеп и в Совет национальной безопасности людей из окружения Билла и Хиллари Клинтон, а также Барака Обамы.



Эти люди верят в то, что мир устроен правильно, если в его центре находятся Соединённые Штаты, которые используют разумный синтез из коммерческой мощи, торговых соглашений, дипломатические уговоров и военных союзов. При этом в резерве у них есть вооружённая интервенция, желательно многосторонняя.



Они верят в глобальную политику неолиберализма. Для них президентство Трампа, хотя и непредвиденное, было просто неприятным перерывом. Эти люди никогда не прекращали планировать своё возвращение.



«Они не изучали катастрофу во Вьетнаме и не извлекли из неё уроков», — уверен автор.



Та война, зверства которой мир помнит ярче, чем американцы, затянулась не из-за болезненной веры в возможный эффект домино на геополитической арене, а из-за примитивного страха потерять лицо.



Война в Афганистане аналогичным образом охватила правление трёх президентов; и всё же для неолиберального истеблишмента Афганистан в 2020 году во многом похож на Вьетнам в 1971 году. Из него нельзя уходить. В недавней статье The New York Times звучали похвалы в адрес некоторых генералов за то, что те сдержали опрометчивую попытку Дональда Трампа уйти из этой страны раз и навсегда.



Внешняя политика Трампа, как отмечает автор, представляла собой отход от милитаризованного глобализма, который Соединённые Штаты приняли на вооружение после распада Советского Союза и с установлением однополярного мира.



Лабораторией для отработки этого подхода стало вторжение в Югославию, организованное тогдашними лидерами США и Великобритании Биллом Клинтоном и Тони Блэром соответственно.



Безумие под приправой идеализма проявилось во время бомбардировок, вторжения и оккупации Ирака в 2003 году. Однако для американцев с их короткой памятью всё это, похоже, дела давно минувших дней. Ещё более тщательно забыта гражданская война в Ливии с принесёнными ею разрушениями, а ведь это была попытка — правда, провальная — президента Обамы продемонстрировать поддержку «арабской весны». В итоге ливийский конфликт привёл ко масштабной массовой миграции из Северной Африки в Южную Европу и к открытию рынков для работорговли в самой Ливии.



Затем была Сирия, где Соединённые Штаты в рамках очередной гуманитарной инициативы поддержали одно из ответвлений «Аль-Каиды»*. А после Сирии Обама, а за ним и Трамп поддержали разрушение Саудовской Аравией Йемена.



В 2013–2014 годах в центре внимания оказалась новая холодная война с Россией. Процесс начался во время Олимпийских игр в Сочи и был закреплён реакцией Америки на то, как Россия отреагировала на государственный переворот на Украине. В настоящий момент неолиберальная элита решает, кого в ближайшем будущем выбрать в качестве главного врага США — Россию или Китай.



«Но нужен ли нам такой враг?», — задаётся вопросом автор.



Осведомлённые граждане в Соединённых Штатах, в Китае и в России понимают, что подобное возвращение к былым великодержавным привычкам — это дело в высшей степени безответственное, говорится в статье.



«Наша самая ожесточённая конфронтация сейчас идёт с миром природы, который с помощью изменений климата мстит человечеству за столетие злоупотреблений, — уверен Дэвид Бромвич. — Лучшее, что могла бы сделать политическая элита для Соединённых Штатов и всего мира, — это отойти от дел, заключив серию международных соглашений о сотрудничестве по таким вопросам, как замедление темпов изменения климата и защита от худших его последствий. С практической точки зрения, это, само собой разумеется, потребует новой этики международного сотрудничества».



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.